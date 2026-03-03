A 100 días de la Copa Mundial de Fútbol 2026 la FIFA dió a conocer el póster oficial

La presentación del póster oficial del Mundial 2026

Como parte de la celebración de esta cuenta regresiva, se presentó este martes el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una obra que plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo. Se trata de una composición tipo collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad del fútbol para unir el mundo. Con esta pieza se completa la colección de posters del torneo, que se suma a los 16 afiches oficiales de las ciudades sede presentados el año pasado.

Por primera vez en la historia mundialista, iniciada en Uruguay 1930, tres artistas -uno por cada país anfitrión- colaboraron para crear el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ellos son: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos), quienes unieron su talento y estilos artísticos para crear una obra que destaca la conexión y la unión del torneo. Para más información sobre el póster visita FIFA.com.

"Dentro de 100 días, la FIFA dará la bienvenida en Norteamérica a aficionados de todo el mundo para presenciar el mayor espectáculo del futbol —expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia. Desde el inicio del torneo hasta el silbatazo final, miles de millones de aficionados en los estadios y en cada continente vivirán momentos que trascienden el futbol y celebrarán la unión entre culturas en un escenario global".

Los afiches de los Mundiales más recordados por los argentinos

Dentro de esta celebración de FIFA y presentación del póster oficial del próximo Mundial, vale la pena recordarlos afiche oficiales que mejores recuerdos le dejaron a nuestro público, precisamente en los campeonatos donde la Selección argentina se consagró campeona.

