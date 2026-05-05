En medio de los residuos, una guardería para cambiar el día a día de las recuperadoras urbanas

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Para ellas, con una firma de la que participó el sector público y el sector privado, en el Centro Verde, donde funciona la cooperativa, avanza un proyecto de triple impacto: la construcción de una guardería para los hijos del personal.

Inclusión social y trabajo: una guardería para los hijos de recuperadoras urbanas

El Gobierno provincial, el Municipio de Luján de Cuyo y el sector privado se unieron para levantar una guardería en la Cooperativa La Fortaleza de mi Tierra.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad que plantearon las propias trabajadoras: contar con un espacio adecuado para el cuidado de sus hijos e hijas durante la jornada laboral, lo que permitirá mantener a sus chicos en el lugar, pero en condiciones de seguridad y salubridad.

De la firma del convenio participaron Mema Cabiudo, presidenta de la cooperativa, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; y la presidenta de la Unión Industrial Joven de Mendoza, Georgina Riveros.

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“Esto es un paso más adelante respecto de donde estábamos hace algunos años”, destacó Mema. “Empezamos soñando con un espacio digno para trabajar, dejando atrás los basurales, y también con un lugar para nuestros niños. Hoy ese sueño empieza a hacerse realidad y es algo que necesitamos”, agregó con emoción frente a sus compañeras.

En representación del sector privado, Georgina Riveros subrayó el compromiso empresarial: “Ver en territorio el trabajo que realizan permite dimensionar su impacto. Desde el sector privado tenemos la responsabilidad de acompañar, visibilizar estas iniciativas y convocar a más empresas a sumarse. Este es un proyecto que interpela desde lo humano y demuestra que la articulación público-privada es clave para generar cambios reales”.

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Su participación es clave porque las obras estarán a cargo de empresas convocadas por el Ministerio de Producción. Además, durante la construcción se capacitará a personas del entorno en técnicas de construcción en seco, fortaleciendo así las capacidades locales.

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Acuerdo público- privado para recuperadoras urbanas de Luján de Cuyo

El acuerdo compromete al Gobierno provincial, la Municipalidad de Luján de Cuyo y empresas privadas con un objetivo concreto: diseñar y construir el espacio entre todos, conseguir los recursos y avanzar con una obra que pueda ponerse en marcha en el corto plazo.

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La idea, explicaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, no es solo mejorar las condiciones de trabajo en la cooperativa. Apunta también a resolver un problema cotidiano para muchas mujeres: cómo trabajar y, al mismo tiempo, cuidar a sus hijos. En ese sentido, el proyecto busca reconocer el rol clave que tienen las recuperadoras urbanas dentro de la economía circular.

La iniciativa nació de los propios pedidos de las cooperativas en las mesas de trabajo sobre los residuos y su recuperación.