Colocar canela en el basurín de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mantener la higiene en el hogar es un desafío constante, especialmente en áreas críticas como la cocina. Uno de los problemas más habituales es el mal olor que emana del cubo de la basura, que tiene residuos que se descomponen rápidamente.
Aunque existen decenas de productos químicos en el mercado, una tendencia natural está ganando terreno en los hogares modernos: el uso de la canela.
Para qué sirve colocar canela en el basurín de casa
Al colocar canela en el fondo del recipiente de la basura, se logra neutralizar las moléculas de olor ácidas que producen los restos de comida. A diferencia de los aromatizantes en aerosol, que suelen ser volátiles y desaparecen al poco tiempo, el polvo o la rama de esta especia mantienen una fragancia constante.
La canela no solo es una especia valorada en la gastronomía por su aroma dulce y amaderado; posee propiedades químicas que la hacen ideal para el mantenimiento del hogar.
Sucede que el componente principal de su aceite esencial es el eugenol, una sustancia con capacidades antisépticas y desodorizantes.
Más allá del aroma, la razón principal por la que los expertos en trucos caseros recomiendan este método es su eficacia contra los insectos, como las moscas y las hormigas.
Incorporar este hábito no solo mejorará la calidad del aire en tu cocina, sino que también reducirá el uso de químicos nocivos, promoviendo un ambiente más saludable y libre de plagas.
Consejos a la hora de realizar este truco casero
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Limpieza previa: lavá el basurín con agua y jabón neutro.
La base absorbente: espolvoreá una cucharada de canela en polvo en el fondo, antes de colocar la bolsa. Para potenciar el efecto, podés mezclarla con bicarbonato de sodio.
Mantenimiento: renová cada vez que saques los residuos para asegurar que el efecto repelente siga activo.