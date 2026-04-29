Colocar canela en el basurín de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Para qué sirve colocar canela en el basurín de casa

Al colocar canela en el fondo del recipiente de la basura, se logra neutralizar las moléculas de olor ácidas que producen los restos de comida. A diferencia de los aromatizantes en aerosol, que suelen ser volátiles y desaparecen al poco tiempo, el polvo o la rama de esta especia mantienen una fragancia constante.

La canela no solo es una especia valorada en la gastronomía por su aroma dulce y amaderado; posee propiedades químicas que la hacen ideal para el mantenimiento del hogar.

Sucede que el componente principal de su aceite esencial es el eugenol, una sustancia con capacidades antisépticas y desodorizantes.

canela en los zapatos, ritual navidad La canela no solo aleja los olores, sino también a las plagas.

Más allá del aroma, la razón principal por la que los expertos en trucos caseros recomiendan este método es su eficacia contra los insectos, como las moscas y las hormigas.

Incorporar este hábito no solo mejorará la calidad del aire en tu cocina, sino que también reducirá el uso de químicos nocivos, promoviendo un ambiente más saludable y libre de plagas.

Consejos a la hora de realizar este truco casero