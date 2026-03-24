Alerta por estafa virtual a nombre de ARCA: cómo es el mail falso que busca robar tus claves

Dentro del cuerpo del mensaje, se incluye un enlace o botón que supuestamente redirige al sitio oficial de la ARCA. Sin embargo, este link conduce a una página web clonada. Cuando el contribuyente ingresa su CUIT y clave fiscal, los ciberdelincuentes capturan esa información.

estafa-mujer-san-juan La persona es engañada con un sitio web que parece ser el original.

Entonces, con estos datos, pueden acceder a cuentas bancarias, solicitar créditos o realizar transferencias no autorizadas, generando un dolor de cabeza.

Esta nueva alerta se suma a una ola de fraudes que aprovechan la transición institucional del organismo recaudador. El hecho de que muchos se estén adaptando al nombre y estética del portal facilita mucho más el engaño.

Consejos de ciberseguridad para proteger tus datos

Para evitar caer en estas trampas, es fundamental seguir reglas básicas de higiene digital. Los expertos en ciberseguridad recomiendan: