Alerta por estafa virtual a nombre de ARCA: cómo es el mail falso que busca robar tus claves

La ciberseguridad vuelve a estar en el centro de la escena tras la detección de una nueva y sofisticada campaña de phishing. Sucede que los especialistas emitieron una alerta para los contribuyentes debido a un engaño virtual que suplanta la identidad de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que reemplazó a la antigua AFIP.
La estafa, diseñado para capturar datos sensibles, utiliza el correo electrónico como puerta de entrada. Los delincuentes envían mensajes masivos con una estética visual idéntica a las comunicaciones oficiales del organismo, generando confusión y urgencia en quien lo recibe.
Alerta por estafa virtual bajo el nombre de ARCA
El modus operandi de esta estafa comienza con un mail que llega a la bandeja de entrada con asuntos alarmantes como "Notificación urgente de deuda" o "Suspensión de CUIT por falta de actualización de datos". Los términos técnicos le dan mayor credibilidad al caso.
Dentro del cuerpo del mensaje, se incluye un enlace o botón que supuestamente redirige al sitio oficial de la ARCA. Sin embargo, este link conduce a una página web clonada. Cuando el contribuyente ingresa su CUIT y clave fiscal, los ciberdelincuentes capturan esa información.
Entonces, con estos datos, pueden acceder a cuentas bancarias, solicitar créditos o realizar transferencias no autorizadas, generando un dolor de cabeza.
Esta nueva alerta se suma a una ola de fraudes que aprovechan la transición institucional del organismo recaudador. El hecho de que muchos se estén adaptando al nombre y estética del portal facilita mucho más el engaño.
Consejos de ciberseguridad para proteger tus datos
Para evitar caer en estas trampas, es fundamental seguir reglas básicas de higiene digital. Los expertos en ciberseguridad recomiendan:
- Verificar el remitente: aunque el nombre diga "ARCA", la dirección de correo real suele ser extraña (ejemplo: [email protected]). Los dominios oficiales siempre terminan en .gob.ar.
- Desconfiar de la urgencia: los organismos oficiales no suelen solicitar trámites críticos con plazos de pocos minutos u horas bajo amenaza de multas inmediatas vía mail.
- No hacer clic en enlaces: antes cualquier duda, lo más seguro es abrir el navegador y escribir manualmente la dirección www.arca.gob.ar.
- Revisar el Domicilio Fiscal Electrónico: todas las notificaciones reales de la ARCA aparecen dentro del portal oficial, tras loguearse de forma segura.