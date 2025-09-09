Qué olor o aroma te gusta, según el mes de tu nacimiento

Libros Quienes nacen en Enero, aman el aroma de los libros.

Febrero

Los nacidos en el mes de Febrero aman el olor del caramelo, ya sea solo o en preparaciones culinarias como el flan, o una manzana acaramelada.

Marzo

Si naciste en el mes de Marzo, entonces es probable que ames el olor o el aroma de la lavanda. Esta planta tiene el poder de relajarnos y traernos calma.

Abril

Si naciste en Abril, te encanta el olor del chocolate en todas sus versiones.

Mayo

Los nacidos en el mes de Mayo aman el olor del pasto recién cortado, sobre todo si el mismo está un poco mojado.

Junio

Quienes nacieron en Junio aman el aroma de la vanilla, ya sea directamente desde la planta o en la escencia que se emplea en gastronomía.

Julio

Si naciste en Julio, te encanta el olor del coco. Este aroma se consigue fácilmente en escencias para la gastronomía o en productos para el cuidado de la piel.

Agosto

Si naciste en Agosto, entonces te facina el aroma del café. Sin embargo, no te agrada cuando este olor se mezcla con el de la leche caliente.

Septiembre

El mes de Septiembre está representado en el aroma de la tierra mojada. Te encanta dar paseos por el bosque o por un parque.

Octubre

Si naciste en el mes de Octubre, entonces te fascina el aroma de la naranja. Este cítrico es dulce, pero no llega a ser empalagoso.

Noviembre

Quienes nacen en el mes de Noviembre sienten pasión por el olor de la madera y por los muebles de este material.

Diciembre

Si naciste en Diciembre, el último mes del año, aman el olor del jegibre. Te encanta comer galletas de jengibre en las épocas festivas.