Audiencia pública por la costa norte del Perilago Potrerillos: proyectan puestos de comidas y un supermercado

La Secretaría de Ambiente la convocó para el miércoles 10 vía Zoom. Qué se discutirá durante la audiencia pública de ese sector del Dique Potrerillos

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Iniciadas las obras en la márgen sur

Iniciadas las obras en la márgen sur, le toca el turno a la costa norte del Perilago Potrerillos. 

El Perilago Potrerillos otra vez concita la atención. Es que el Gobierno provincial le puso fecha a otra audiencia pública, esta vez para tratar los detalles del proyecto para desarrollar la costa norte del dique.

Será este miércoles 10 de septiembre a partir de las 10 y no habrá un espacio para la discusión presencial. Es que sólo está previsto que se desarrolle en formato virtual, vía Zoom.

Cabe recordar que el masterplan para ese sector del Perilago Potrerillos fue concesionado a la empresa Dosados S.A.. La firma es la que expondrá su proyecto durante la audiencia.

La decisión se da a conocer días después del inicio de las obras de la costa sur del Perilago. Las empresas concesionarias del proyecto prometieron para el próximo verano un área de estacionamiento, locales gastronómicos y hasta un supermercado.

Detalles de la audiencia pública para el Perilago de Potrerillos

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentará el Estudio Ambiental del proyecto de ese sector del Perilago. Lleva el nombre de "Proyecto Turístico Recreativo Costa Norte Perilago de Potrerillos".

dique-potrerillos.jpg
El dique Potrerillos, a poco de ser renovado en su costa norte para tener estacionamiento, puestos de comida y hasta un supermercado.

El dique Potrerillos, a poco de ser renovado en su costa norte para tener estacionamiento, puestos de comida y hasta un supermercado.

Los interesados en participar tienen plazo para inscribirse hasta la medianoche de este martes 9 de setiembre. Como en la anterior instancia, pueden participar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas "potencialmente afectadas".

Previamente, para consultar la información hay que ingresar al sitio web de la Subsecretaría de Ambiente. Eso incluye tanto la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) como el dictámen técnico y los sectoriales de rigor.

Las personas que invoquen representación de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán acreditar tal representación con la documentación pertinente en el momento de la participación en la audiencia y proporcionar datos personales. Toda documentación deberá ser enviada al correo: [email protected]

