Contrariamente, el vinagre no absorbe nada en absoluto, simplemente altera el modo en que percibimos el olor de los espacios y desintegra las esporas de otras fragancias presentes.

olor en el baño Lo ideal es usar vinagre blanco o de manzana para neutralizar el olor del baño.

Luego de conocer y comprender las cualidades del vinagre, puedes proceder con este truco o herramienta casera. Al colocar un vaso con vinagre en el baño, ya sea en el lavamanos, una estantería o la parte superior de la mochila del inodoro, puedes neutralizar los olores intensos. Es una buena práctica para quienes no soportan los aromatizantes de ambiente.

Peor ojo, este truco de vinagre tiene que ir acompañado con una buena limpieza y ventilación del baño. Además, es importante cambiar el vaso de vinagre con frecuencia para renovar su efecto.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar?

vinagre en una cuchara Siempre es mejor diluir el vinagre en agua para que no quede tan puro.