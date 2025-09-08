Un truco con vinagre muy llamativo

Un truco con vinagre muy llamativo, natural y efectivo. 

El vinagre es un producto natural, ácido y líquido que se obtiene al fermentar ciertas frutas y legumbres. Este alimento posee enormes propiedades de limpieza, reduce el mal olor, elimina algunas bacterias y remueve manchas difíciles de quitar.

vinagre de manzana, mezcla.jpg
Existe un vinagre destilado más puro y ácido, perfecto para limpiar.

Te explico por qué deberías poner en un vaso con vinagre en el baño

¿Qué significa el truco del vaso de vinagre en el baño? Esta pequeña e inofensiva técnica se puede realizar para neutralizar el mal olor del baño. No hablamos de eliminar olores, ya que este ingrediente poderoso no elimina los aromas, sino que los opaca, tapa o neutraliza.

Por ejemplo, otro producto al que se le atribuye la misma propiedad es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato, a diferencia del vinagre, absorbe los olores del ambiente y las sustancias ácidas generando dióxido de carbono y agua.

Contrariamente, el vinagre no absorbe nada en absoluto, simplemente altera el modo en que percibimos el olor de los espacios y desintegra las esporas de otras fragancias presentes.

olor en el baño
Lo ideal es usar vinagre blanco o de manzana para neutralizar el olor del baño.

Luego de conocer y comprender las cualidades del vinagre, puedes proceder con este truco o herramienta casera. Al colocar un vaso con vinagre en el baño, ya sea en el lavamanos, una estantería o la parte superior de la mochila del inodoro, puedes neutralizar los olores intensos. Es una buena práctica para quienes no soportan los aromatizantes de ambiente.

Peor ojo, este truco de vinagre tiene que ir acompañado con una buena limpieza y ventilación del baño. Además, es importante cambiar el vaso de vinagre con frecuencia para renovar su efecto.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar?

vinagre en una cuchara
Siempre es mejor diluir el vinagre en agua para que no quede tan puro.

  • El vinagre blanco es un excelente producto desengrasante, ideal para remover los pegotes de comida de las ollas, sartenes y fuentes del horno.
  • El vinagre de manzana se puede rebajar con agua para realizar lavados de manos y pies, eliminar impurezas y evitar la aparición de hongos en la piel.
  • Con un poco de vinagre destilado puedes eliminar las manchas de moho y los hongos de las paredes del baño y la cocina.
  • El vinagre, combinado con otros ingredientes, es un excelente repelente de hormigas y otros insectos del jardín.
  • Para neutralizar el olor de la heladera se puede colocar un vaso con vinagre en su interior y cambiarlo todas las semanas.
  • El vinagre también sirve para limpiar algunas telas, tejidos y prendas de ropa, principalmente aquellas que tienen manchas de transpiración o pegotes de comida.
  • Finalmente, puedes utilizar vinagre de alimentos para maja mejorar la cocción de algunos productos como carnes, huevos, pastas, verduras y legumbres. También se utiliza para leudar masas y marinar carnes.

