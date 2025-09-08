¿Qué significa el truco del vaso de vinagre en el baño? Esta pequeña e inofensiva técnica se puede realizar para neutralizar el mal olor del baño. No hablamos de eliminar olores, ya que este ingrediente poderoso no elimina los aromas, sino que los opaca, tapa o neutraliza.
Por ejemplo, otro producto al que se le atribuye la misma propiedad es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato, a diferencia del vinagre, absorbe los olores del ambiente y las sustancias ácidas generando dióxido de carbono y agua.
Contrariamente, el vinagre no absorbe nada en absoluto, simplemente altera el modo en que percibimos el olor de los espacios y desintegra las esporas de otras fragancias presentes.
Luego de conocer y comprender las cualidades del vinagre, puedes proceder con este truco o herramienta casera. Al colocar un vaso con vinagre en el baño, ya sea en el lavamanos, una estantería o la parte superior de la mochila del inodoro, puedes neutralizar los olores intensos. Es una buena práctica para quienes no soportan los aromatizantes de ambiente.
Peor ojo, este truco de vinagre tiene que ir acompañado con una buena limpieza y ventilación del baño. Además, es importante cambiar el vaso de vinagre con frecuencia para renovar su efecto.