Cómo eliminar el olor a carne de las manos: con un ingrediente natural y un truco

El olor a carne de vaca, pollo o pescado, puede quedar impregnado en las manos durante algunos días cada vez que cocinamos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un ingrediente natural

Un ingrediente natural, barato y que seguro tienes en casa, perfecto para eliminar los malos olores. 

Siempre que preparamos alimentos o recetas con algún tipo de carne y cortamos las piezas directamente con nuestras manos y un cuchillo, lo más probable es que el olor a carne se mantenga en nuestras manos por algunas horas. Lo mismo ocurre cuando cocinamos con cebollas o ajos, el olor se queda en la piel por bastante tiempo.

Existe un truco natural y muy sencillo para eliminar este tipo de aromas desagradables de la piel. Algunos productos naturales que tenemos en casa poseen enormes propiedades abrasivas, desengrasantes y desodorizantes, ideales para remover algunas manchas y olores.

mal olor

Un truco casero en el hogar suele ser utilizado para solucionar los problemas de manchas, olores, objetos rotos o asuntos de cocina. También existen algunos trucos estilo DIY o tutoriales artesanales utilizados para confeccionar prendas de ropa, reutilizar materiales viejos en alguna manualidad o mejorar la vida de las plantas con algunas técnicas de jardinería.

Paso a paso: cómo eliminar el olor a carne de las manos con un truco y un ingrediente

El ingrediente misterioso, y protagonista de este truco, es el vinagre. El vinagre es un poderoso ácido, desodorizante y con propiedades antibacterianas. Lo ideal es usar vinagre blanco, de manzana o vino para eliminar el olor a carne. Otros vinagres destilados o más ácidos pueden ser un poco dañinos para la piel.

Para realizar este truco con vinagre, simplemente debes colocar en un recipiente tipo compotera, partes iguales de agua y vinagre. Remoja tus manos con olor y espera unos 10 minutos. Lava las manos con jabón o detergente y listo, chau olor a carne en poco tiempo y usando un poco de vinagre.

manos y vinagre
Este truco con vinagre también sirve para eliminar el olor a cebolla y ajo.

Otros ingredientes naturales, que eliminan efectivamente el olor a carne, son el café molido, azúcar y jugo de limón. Puedes lavar tus manos con una mezcla de café y agua o una mezcla de azúcar y limón. Son variantes de este truco igualmente funcionales.

Lo ideal es evitar el olor a carne en las manos cada vez que cocinas, sobre todo olores tan intensos como el del pescado o las carnes rojas. Para ello, basta con utilizar guantes de látex para picar la carne.

¿Qué otros olores puedo eliminar usando vinagre?

olor en la cocina
El vinagre tapa y neutraliza los malos olores de la cocina, el baño y la ropa.

  • El vinagre elimina el olor a humedad del baño, la cocina, el lavarropas e incluso la ropa.
  • Con un chorrito de vinagre se puede quitar el olor a pescado de la cocina. Solo basta con hervir agua y vinagre en una olla y dejar que el vapor haga lo suyo.
  • También se puede usar vinagre para eliminar el olor que deja el excremento de las mascotas.

