Quién usará el número 10 de la Selección argentina en ausencia de Messi: los antecedentes en la era Scaloni

Con el primer puesto de la tabla ya asegurado, Messi no viajará con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami y el combinado nacional. En su ausencia, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10.

Almada Thiago Almada será el 10 de la Selección argentina frente a Ecuador.

El futbolista del Atlético Madrid, habitualmente identificado con el dorsal 16 en la “Albiceleste”, se convertirá en el cuarto jugador en usar el icónico número bajo el ciclo de Lionel Scaloni. Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.