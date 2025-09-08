Quién usará el número 10 de la Selección argentina en ausencia de Messi: los antecedentes en la era Scaloni

Para Almada, será una ocasión simbólica, ya que buscará seguir afianzándose en un plantel donde Lionel Scaloni ya lo tiene en cuenta entre los titulares.
Desde su debut en septiembre de 2022, Almada disputó 11 partidos con la Selección argentina, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro en el proyecto de Scaloni.
El partido ante Ecuador se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 20 (hora local) y marcará el cierre de un ciclo clasificatorio en el que Argentina terminó como líder absoluto.
Thiago Almada en la Selección argentina
- Jugó 11 partidos: 7 por Eliminatorias, 3 amistosos y 1 en el Mundial.
- Hizo 4 goles: uno en un amistoso (Panamá) y 3 en Eliminatorias (Bolivia, Uruguay y Colombia)
- Debutó en 2022 ante Honduras en un amistoso (de suplente)
- Fue titular en los últimos 5 encuentros
Los 10 de la Selección argentina en ausencia de Messi
- Walter Erviti.
- Federico Insúa.
- Ariel Ortega.
- Maximiliano Moralez.
- Enzo Pérez.
- Nicolás Gaitán.
- Héctor Canteros.
- Lucas Mugni.
- Walter Montillo.
- Sergio Agüero.
- Erik Lamela.
- Javier Pastore.
- Ángel Di María.
- Ever Banega.
- Ángel Correa.
- Paulo Dybala.
- Thiago Almada.