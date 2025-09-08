Embed - Lionel Scaloni y su descontento por la fecha de la Finalissima con la Selección argentina

"No pensé que se iba a jugar un partido de tamaña importancia a dos meses del Mundial. Está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma", había manifestado el técnico argentino.

El impensado estadio donde se podría jugar la Finalissima entre la Selección argentina y la de España

Aunque la fecha estaría practicamente confirmada, por más que Lionel Scaloni no esté de acuerdo, resta definir dónde se jugará el partido. Entre los destinos posibles se analizó Qatar, Arabia Saudita, Miami y hasta la posibilidad que se vuelva a jugar en Londres. Sin embargo, finalmente decidieron descartar la sede de Gran Bretaña porque, justamente, albergó el partido entre la Selección argentina y la italiana.

Entre otras opciones surgió la posibilidad de realizar el trascendental partido en el continente americano, teniendo en cuenta que la final anterior se disputó en Europa, y FIFA vería con buenos ojos que la sede sea en Uruguay.

Esto teniendo en cuenta que en 2030 se cumplirán 100 años del primer Mundial de fútbol, por lo tanto, sería una buena manera de comenzar a celebrar el centenario de tan importante certamen. Otro de los países sudamericanos que estuvieron en la mesa fue Brasil, pero la AFA fue tajante y rechazó esa posibilidad.

La formación de la Selección argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González.