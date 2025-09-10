La críticas surgieron, en primer momento, cuando el equipo de boxes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría demoró 11.2 segundos y 7.2 segundos para cambiar las cubiertas del monoplaza de Alpine. Un tiempo sorprendentemente largo y tristemente irrisorio que provocaron que el piloto argentino perdiera lugares y se frustrara de cara al sprint final de la competencia.

En el último fin de semana, en el GP de Monza, algo similar le sucedió a Lando Norris, de McLaren, cuando perdió posiciones porque su equipo en boxes demoró 5.9 segundos en una detención.

Fue así que las redes sociales estallaron con mensajes referidos a cuánto cobran los mecánicos y al tiempo que le dedican a su tarea, una de las acusaciones expresó que "trabajan apenas tres segundos por 350 mil libras (475 mil dólares) al año".

Ex mecánico de Red Bull en la Fórmula 1 reveló su sueldo tras cansarse de las críticas en redes sociales

Calum Nicholas, ex mecánico de Red Bull que trabajó con Max Verstappen, escribió en su cuenta de la red social X advirtiendo la poca participación que tiene el mundo activo de la Fórmula 1 en las redes sociales: "Por cierto, por eso tan poca gente del paddock interactúa aquí. Opiniones como esta son puras tonterías. Es vergonzoso".

Para luego dar a conocer cuánto cobra un mecánico de la Máxima: "El salario medio de un técnico de F1 ronda las 60.000 libras, por cierto". Mientras que "la semana laboral media es de unas 70 horas".

Embed This is why so few people in the paddock interact on here by the way. Bs opinions like this. It’s embarrassing.



Average salary for an F1 Tech is closer to £60k by the way.



The average working week is about 70 hours.



Most fly economy, and nobody gets paid more for being on… https://t.co/1X1iXwtoUq — Calum Nicholas (@F1mech) September 8, 2025

Para finalizar, agregó: "La mayoría vuela en clase turista, y nadie cobra más por estar en boxes".

Calum Nicholas - Comunicado La publicación del ex mecánico de Red Bull.

Los sueldos de la F1: un abismo de distancia

Calum Nicholas, además, reveló que en su primer año su salario fue cercano a 42 mil libras (57 mil dólares), sueldo que se distancia abismalmente del de los pilotos, quienes suelen recibir más de 34 millones de dólares anuales.

Investigaciones de The Sun y Mirror explicaron que pilotos estrellas, como Max Verstappen, pueden llegar a recibir más de 50 millones de dólares por temporada (sin tener en cuenta bonificaciones, patrocinios externos, entre otros beneficios), mientras que los técnicos y mecánicos cobran alrededor de 75 mil dólares.

Nicholas se retiró de la Fórmula 1 en febrero de 2025 y en su cuenta de Instagram explicó: "Ha llegado el momento de colgar mi traje de carreras. 15 años de carrera como mecánico, 13 temporadas en la Fórmula 1, 233 Grandes Premios, 4 Campeonatos Mundiales de Pilotos, 2 Campeonatos Mundiales de Constructores y 7 premios consecutivos por mejores paradas en boxes. Es una trayectoria de la que me siento increíblemente orgulloso al mirar atrás".