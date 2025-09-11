A los 25 minutos de la primera etapa Lautaro Di Lollo logró cabecear la pelota tras un tiro de esquina que pegó en el palo, pero Nathan Kyle Garrow (arquero del Auckland City) en su intención de contenerla se la llevó por delante y Boca abrió el marcador.
No obstante, en el minuto 51 llegó el festejo de Christian Gray, quien marcó la paridad final desatando el festejo del conjunto neozelandés. Más allá del resultado, la sorpresa fue mayor cuando se dio a conocer que el autor del gol era docente.
El jugador que convirtió el gol tiene 28 años y mide 1.87, es docente en preparación ya que participa en la Escuela Intermedia Mount Roskill y en la Escuela Primaria de Auckland. Es hijo del excapitán de la selección nacional de Nueva Zelanda, Rodger Gray, y jefe de seguridad del club.
En las redes sociales saludaron a Christian Gray en el Día del Maestro: el docente que le convirtió a Boca
En Argentina se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre y es por eso que las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para saludar al jugador que entro en la historia de Boca, aunque en su versión de villano.
Memes Auckland City2
El defensor lo celebró como Sebastián Driussi.
Christian Gray
Las redes sociales mostraron al defensor convirtiéndole a Boca.