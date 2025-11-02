Jannik Sinner es el nuevo número 1 del mundo: ganó su quinto Masters 1000 de París

El tenista Jannik Sinner es el nuevo número 1 del mundo. El italiano se quedó con el Masters 1000 de París -el quinto de su carrera- tras derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6(4).
Jannik Sinner se quedó con el Masters 1000 de París y nuevamente es el número 1 del mundo
El italiano se impuso holgadamante en la final disputada en La Defense Arena, a pesar de que el canadiense se plantó en varios momentos, y confirmó su dominio en la temporada bajo techo.
La final entre Sinner, número dos del mundo antes del torneo, y a Auger-Aliassime, décimo del ranking y aún con opciones de ingresar a las ATP Finals, por lo que el duelo tenía un condimento especial.
El italiano llegaba al trascendental pàrtido con una racha de 25 victorias consecutivas en pista cubierta y sin sets en contra durante la semana mientras que el canadiense buscaba su primer título de Masters 1000 después de una temporada con resultados de alto nivel.
Sinner ganó el primer set por 6-4 tras un quiebre inicial sobre el servicio de Auger-Aliassime, quien mostró imprecisión con su derecha en el arranque y facilitó el control del italiano.
El segundo set presentó un desarrollo más ajustado, ya que Auger-Aliassime evitó tres puntos de quiebre en el séptimo juego, mientras Sinner mantuvo un nivel alto en sus turnos de servicio.
El italiano mostró señales de cansancio en algunos pasajes, aunque conservó precisión y orden táctico. La paridad llevó el set al tiebreak, donde Sinner mostró mayor jerarquía, aprovechó sus oportunidades y selló la victoria en sets corridos.
El título en París representa el primer Masters 1000 del año para Sinner y le permitió regresar al número uno del mundo, lugar en donde estaba ubicado el español Carlos Alcaraz, con un muy flojo rendimiento en Paris.