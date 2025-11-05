Cómo es la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026 y cuánto cuesta

Lionel Messi - Camiseta de Argentina La Selección argentina tiene nueva pilcha.

La camiseta mantiene la esencia tradicional de las rayas verticales celestes y blancas, pero en esta oportunidad presenta una particularidad ya que se puede apreciar un degradé en distintos tonos de azul. Según indicaron los especialistas sobre diseño, el objetivo es rendir homenaje a las tres camadas de campeones del mundo: 1978, 1986 y 2022.

Las tres rayas de Adidas también ocupan cierto protagonismo ya que son más anchas en los hombros mientras que en los puños estará presente una de ellas. Los pantalones y medias serán de tono azul marino, celeste y dorado.

Julián Álvarez - Camiseta de la Selección argentina Julián Álvarez posó con la camiseta de la Selección argentina.

Además, tendrá un nuevo escudo con un diseño en relieve con bastones dorados y con la bandera argentina más destacada. Las tres estrellas también tuvieron un rediseño: en su interior estará el año en el que la Selección argentina abrazó la Copa del Mundo; la del 2022 aparece en el centro y la estrella de mayor dimensión que las otras dos.

Es la décima edición consecutiva en que la marca alemana viste al conjunto nacional con el que la Selección argentina logró dos campeonatos (1978 y 2002), mientras que el título restante (el de 1986) fue obtenido vestidos con Le Coq Sportif.

Dibu Martinez - Camiseta Selección argentina Los arqueros de la Selección argentina también tendrán un nuevo modelo.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina

Adidas ofrece varios modelos de la camiseta de la Selección argentina y tiene diferentes precios dependiendo que características presenta:

Camiseta titular de jugador (hombre, sin nombre ni número): 199.999 pesos.

Franco Mastantuono - Camiseta Selección argentina Franco Mastantuono ya se probó la nueva camiseta de la Selección argentina.

Camiseta titular de jugador (hombre, con el 10 y Messi en la espalda): 219.999 pesos.

Camiseta Selección argentina La camiseta de la Selección argentina con el nombre y el número de Messi sale más caro.