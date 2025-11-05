Sebastián Villa lanzó un contundente mensaje a los hinchas de la Lepra antes de la final de Copa Argentina

A partir de las 21.10 el Mundo Lepra se paralizará porque Independiente Rivadavia jugará la gran final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors en un partido para alquilar balcones. Miles de hinchas están expectantes con ganar el título y fue Sebastián Villa, referente absoluto y capitán del conjunto mendocino, quien habló en la previa.
El delantero colombiano se mostró tranquilo mientras que le prometió al hincha de la Lepra: "Vamos a dejar la vida".
El contundente mensaje de Sebastián Villa en la previa de la gran final
Sebastián Villa se refirió a cómo se dio su llegada a Independiente Rivadavia, el equipo que apostó por un jugador que no estaba pasando su mejor personal: "Estaba en un momento muy difícil de mi carrera, de mi vida y lo hablé con mi representante en Bulgaria".
A Daniel Vila siempre estoy agradecido por la oportunidad de venir a su club.
"Creo que fue un acierto muy grande para mi, para mi familia, para todas las personas que me rodean", manifestó sobre su estadía en Mendoza donde partido a partido comenzó a forjarse como un jugador fundamental para la Lepra.
En cuanto a la final de la Copa Argentina, donde la Lepra recorrió un largo y difícil camino, explicó: "Venimos haciendo muy bien las cosas, una campaña muy importante para la institución y estamos a un paso de hacer historia".
Además, agradeció lo que les transmiten permanentemente los fanáticos de Independiente Rivadavia: "Muy contento con el apoyo del hincha desde el primer momento en el que llegué a Mendoza. Me han apoyado de la mejor manera y estoy muy contento de estar en esta institución".
Embed - Sebastián Villa antes de la final de la Copa Argentina
Para finalizar, Villa expresó un mensaje al hincha de la Lepra: "Vamos a dejar la vida como siempre, en cada minuto de juego y esperamos cumplir el objetivo que todos queremos. La ilusión que todos tenemos".