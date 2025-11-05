Sebastián Villa lanzó un contundente mensaje a los hinchas de la Lepra antes de la final de Copa Argentina

A Daniel Vila siempre estoy agradecido por la oportunidad de venir a su club. A Daniel Vila siempre estoy agradecido por la oportunidad de venir a su club.

"Creo que fue un acierto muy grande para mi, para mi familia, para todas las personas que me rodean", manifestó sobre su estadía en Mendoza donde partido a partido comenzó a forjarse como un jugador fundamental para la Lepra.

En cuanto a la final de la Copa Argentina, donde la Lepra recorrió un largo y difícil camino, explicó: "Venimos haciendo muy bien las cosas, una campaña muy importante para la institución y estamos a un paso de hacer historia".

sebastian-villa-independiente-rivadavia-1 Todos quieren fotos con Sebastián Villa.

Además, agradeció lo que les transmiten permanentemente los fanáticos de Independiente Rivadavia: "Muy contento con el apoyo del hincha desde el primer momento en el que llegué a Mendoza. Me han apoyado de la mejor manera y estoy muy contento de estar en esta institución".

Embed - Sebastián Villa antes de la final de la Copa Argentina

Para finalizar, Villa expresó un mensaje al hincha de la Lepra: "Vamos a dejar la vida como siempre, en cada minuto de juego y esperamos cumplir el objetivo que todos queremos. La ilusión que todos tenemos".