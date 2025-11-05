Cultiva esta planta en noviembre y tu jardín se llenará de flores coloridas en verano

La planta en cuestión es la Achillea millefolium, conocida popularmente como milenrama, que se destaca por su gran resistencia, su bajo mantenimiento y su floración que abarca buena parte del verano. Según el sitio Verde es vida, esta planta recibe su nombre del héroe griego Aquiles, que supuestamente se valió de sus propiedades medicinales para curar a sus soldados de sus heridas.
La milenrama tiene flores con un abanico cromático que va desde el suntuoso rojo aterciopelado al rosa intenso, pasando por los anaranjados, los amarillos o un crema profundo. Algunas flores incluso combinan dos colores, así que le dan un toque ornamental al jardín.
Cómo cuidar esta planta
- Elige un lugar del jardín con pleno sol, es decir al menos seis horas de luz directa por día.
- Riego: es importante mantener húmeda la zona de raíces hasta que la planta se establezca. Luego, debes reducir la frecuencia, ya que es relativamente resistente.
- Prepara el terreno con buen drenaje: evita que el agua quede estancada, ya que la planta no tolera suelos muy húmedos.
- Planta en noviembre: la mejor época para plantar esta especie es en primavera, una vez que haya pasado el riesgo de heladas. También, se puede plantar en otoño, al menos seis semanas antes de la fecha promedio de las primeras heladas en cada región.
- Para que mantenga floración abundante y vistosa: elimina las flores marchitas y, cada dos años divide el grupo vegetal para evitar que se vuelva demasiado denso.
Algunos beneficios de cultivar esta planta es que no requiere demasiada atención y le da un toque ornamental al jardín. Aporta una paleta de colores cálidos y variados, desde amarillos hasta rojos y rosados suaves, dependiendo del cultivar.
Es muy buena para jardines donde quieres economizar el mantenimiento, menos fertilización, menos riego, menos exigencias. Además, atrae insectos beneficiosos como abejas y mariposas, aportando vida al ecosistema del jardín.