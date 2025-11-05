Cultiva esta planta en noviembre y tu jardín se llenará de flores coloridas en verano

La planta en cuestión es la Achillea millefolium, conocida popularmente como milenrama, que se destaca por su gran resistencia, su bajo mantenimiento y su floración que abarca buena parte del verano. Según el sitio Verde es vida, esta planta recibe su nombre del héroe griego Aquiles, que supuestamente se valió de sus propiedades medicinales para curar a sus soldados de sus heridas.

La milenrama tiene flores con un abanico cromático que va desde el suntuoso rojo aterciopelado al rosa intenso, pasando por los anaranjados, los amarillos o un crema profundo. Algunas flores incluso combinan dos colores, así que le dan un toque ornamental al jardín.