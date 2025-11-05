Copa Argentina: la selecta lista de clubes de la que ya forma parte Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles, en busca del título en la Copa Argentina, que además les daría un cupo para la Copa Libertadores 2026.
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles, en busca del título en la Copa Argentina, que además les daría un cupo para la Copa Libertadores 2026.
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles, en busca del título en la Copa Argentina, que además les daría un cupo para la Copa Libertadores 2026.
De esta manera, habrá un nuevo campeón en la Copa Argentina, ya que Argentinos Juniors solo había alcanzado las semifinales en 2014 y 2021, mientras que Independiente Rivadavia nunca había pasado de los 16avos de final y puede convertirse en el cuarto equipo del interior del país en conseguir el título después de Rosario Central, Patronato y Central Córdoba.
El primer campeón desde que se volvió a disputar la Copa Argentina fue Boca, que en la final de la edición 2012 le ganó 2-1 a Racing. Al año siguiente, Arsenal de Sarandí dio el golpe al golear 3-0 a San Lorenzo en el partido decisivo.
Luego se dio la gran maldición de Rosario Central, que perdió tres finales consecutivas. En 2014 cayó en penales 5-4 frente a Huracán tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, en 2015 fue superado 2-0 por un Boca que se vio muy beneficiado por el árbitro Diego Ceballos, mientras que en 2016 River le ganó 4-3 en una de las mejores finales de esta competición.
En el 2017 River consiguió su segundo título consecutivo en la Copa Argentina, al vencer en la final 2-1 a Atlético Tucumán.
La maldición de Rosario Central en las finales de la Copa Argentina terminó en 2018, cuando le ganó el partido decisivo a Gimnasia La Plata por 4-1 en los tiros desde los 12 pasos, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
En el 2019 se dio el último título de River, que goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la final, mientras que dos años después, en el 2021 (en 2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19), Boca levantó el trofeo tras vencer en los penales a Talleres de Córdoba.
Finalmente, en el 2022 Patronato dio la gran sorpresa al quedarse con el título y eliminando a Boca y a River en el camino, para que en 2023 se alzara con el trofeo Estudiantes de La Plata y en 2024 lo hiciera Central Córdoba de Santiago del Estero.