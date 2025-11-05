Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina: enorme expectativa en Córdoba

Los hinchas de la Lepra en Córdoba

Quien cantará el himno antes de la final

Una de las voces principales de Desakta2, Joaquín Martín, fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa a la final de la Copa Argentina este miércoles

Los ingresos al estadio de Instituto

El ingreso al estadio Monumental Presidente Perón será a partir de las 18.10 y los hinchas de ambos equipos tienen sus sectores y accesos asignados.

Los hinchas de Independiente Rivadavia se ubicarán en la popular sur Daniel Jiménez y las plateas altas y bajas sobre calle Jujuy (puertas 11 y 2).

Las autoridades recordaron que no habrá venta de entradas en el estadio y que todos los accesos estarán controlados por el personal de Tribuna Segura.

14 micros de hinchas de la Lepra

Hay exhaustivos controles en las rutas de ingreso a Córdoba y el operativo de seguridad tiene previsto el acompañamiento del contingente azul desde el peaje de Río Cuarto.

La previa de la final en Córdoba