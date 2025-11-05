Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina: enorme expectativa en Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles en la gran final de la Copa Argentina el ambiente en Córdoba es de una enorme expectativa.
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de club Instituto, está programado para las 21:10, el árbitro será Nicolás Ramírez, en el VAR estará Héctor Paletta y se podrá ver a través de TyC Sports.
Independiente Rivadavia solo había llegado hasta los 16avos de final e irá por el premio doble, ya que el ganador no solo se quedará con el título en la Copa Argentina sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.
Una de las voces principales de Desakta2, Joaquín Martín, fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa a la final de la Copa Argentina este miércoles
El ingreso al estadio Monumental Presidente Perón será a partir de las 18.10 y los hinchas de ambos equipos tienen sus sectores y accesos asignados.
Los hinchas de Independiente Rivadavia se ubicarán en la popular sur Daniel Jiménez y las plateas altas y bajas sobre calle Jujuy (puertas 11 y 2).
Las autoridades recordaron que no habrá venta de entradas en el estadio y que todos los accesos estarán controlados por el personal de Tribuna Segura.
Hay exhaustivos controles en las rutas de ingreso a Córdoba y el operativo de seguridad tiene previsto el acompañamiento del contingente azul desde el peaje de Río Cuarto.