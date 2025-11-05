Independiente Rivadavia: el orgullo de la familia Sartori a horas de la final de Copa Argentina

La palabra de la familia Sartori, a horas de la final de Copa Argentina

Para comenzar, el padre de Fabrizio manifestó: "Es una cábala. Si bien no estamos en Mendoza y estamos diseminados por distintas partes del país, es una oportunidad única y cada vez que podemos tratamos de acompañarlos como siempre lo hicimos. Desde que empezó a jugar al fútbol hace muchos años ya".

Con respecto al famoso cartel que ha acompañado a la familia a lo largo de la Copa Argentina, reveló: "El cartel de la cábala viene en camino y tiene que llegar como sea".

Sobre cómo vive la familia Sartori las horas previa a la final, soltó: "Estamos muy ansiosos. Es una oportunidad única. Como le dije a él, son sueños y los viene cumpliendo. Tiene que disfrutarlo, todo pasa por ahí. Tiente que dar lo mejor de él, como siempre lo hace, y disfrutar".

"Creo que las cosas suceden por algo. Llegó a remarla y rápidamente se puso en la piel lo que es Independiente Rivadavia. Le tocó debutar con Reserva, hacer un gol y no bajó más. Jugó siempre en Primera y le ha hecho muy bien a él. Le encanta Mendoza", añadió el padre del futbolista de Independiente Rivadavia.

Nicolás, su hermano, comentó: "La verdad que a nosotros nos cuesta caer, me imagino a él. Para nosotros es un orgullo que esté por jugar una final y cumplir su sueño".

Carlos tomó nuevamente la palabra y no dudó en expresar las emociones que recorren su cuerpo al ver a su hijo estar a 90 minutos de la gloria: "La sensación que tenemos como familia es de orgullo. Vamos cayendo con él. Muchas veces le digo que se autolimita y la realidad es que viene cumpliendo sueños paso a paso. Está en un momento importante y hay que aprovecharlo".

Por último, sobre la gran banca que Sartori tiene por parte de su círculo íntimo, sentenció: "Eramos muchos. El único que no estuvo fue yo porque no pude viajar. Muchos amigos y muha familia. Esta vez no va a ser la excepción, acá en el hotel está solo una parte".