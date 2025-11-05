Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia: el orgullo de la familia Sartori a horas de la final de Copa Argentina

Carlos y Nicolás, padre y hermano del delantero de Independiente Rivadavia, expresaron sus emociones desde la concentración del plantel

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fabrizio Sartori junto a su familia en la previa de la final de la Copa Argentina.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Indpendiente Rivadavia ya tiene la mente puesta en lo que sucerá, desde las 21.10, en el marco de la final de la Copa Argentina. En la previa del encuentro, los futbolistas aprovecharon para disfrutar del pequeño rato libre que tuvieron antes del almuerzo para compartir con su círculo íntimo.

El claro ejemplo de ello fue lo sucedido con la familia de Fabrizio Sartori. El delantero pudo estar junto a los suyos horas antes del partido más importante que le ha tocado, hasta el momento, en su carrera.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-fabrizio sartori
Fabrizio Sartori convirti&oacute; en la tanda de penales de la Copa Argentina, ante River en el Kempes.

Carlos y Nicolás, padre y hermano del delantero de Independiente Rivadavia, hablaron en exclusiva con Ovación y revelaron cómo afrontan las horas previas a la final de la Copa Argentina.

La palabra de la familia Sartori, a horas de la final de Copa Argentina

Para comenzar, el padre de Fabrizio manifestó: "Es una cábala. Si bien no estamos en Mendoza y estamos diseminados por distintas partes del país, es una oportunidad única y cada vez que podemos tratamos de acompañarlos como siempre lo hicimos. Desde que empezó a jugar al fútbol hace muchos años ya".

Con respecto al famoso cartel que ha acompañado a la familia a lo largo de la Copa Argentina, reveló: "El cartel de la cábala viene en camino y tiene que llegar como sea".

Sobre cómo vive la familia Sartori las horas previa a la final, soltó: "Estamos muy ansiosos. Es una oportunidad única. Como le dije a él, son sueños y los viene cumpliendo. Tiene que disfrutarlo, todo pasa por ahí. Tiente que dar lo mejor de él, como siempre lo hace, y disfrutar".

"Creo que las cosas suceden por algo. Llegó a remarla y rápidamente se puso en la piel lo que es Independiente Rivadavia. Le tocó debutar con Reserva, hacer un gol y no bajó más. Jugó siempre en Primera y le ha hecho muy bien a él. Le encanta Mendoza", añadió el padre del futbolista de Independiente Rivadavia.

Nicolás, su hermano, comentó: "La verdad que a nosotros nos cuesta caer, me imagino a él. Para nosotros es un orgullo que esté por jugar una final y cumplir su sueño".

Embed - Carlos y Nicolás Sartori, padre y hermano de Fabrizio, en la previa de la final de Copa Argentina

Carlos tomó nuevamente la palabra y no dudó en expresar las emociones que recorren su cuerpo al ver a su hijo estar a 90 minutos de la gloria: "La sensación que tenemos como familia es de orgullo. Vamos cayendo con él. Muchas veces le digo que se autolimita y la realidad es que viene cumpliendo sueños paso a paso. Está en un momento importante y hay que aprovecharlo".

Por último, sobre la gran banca que Sartori tiene por parte de su círculo íntimo, sentenció: "Eramos muchos. El único que no estuvo fue yo porque no pude viajar. Muchos amigos y muha familia. Esta vez no va a ser la excepción, acá en el hotel está solo una parte".

