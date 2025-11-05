Lionel Scaloni decidió no llamar a jugadores locales a la Selección argentina para la Fecha FIFA

Durante los últimos días había crecido la preocupación en varios clubes, especialmente en Boca, ante la posibilidad de que Leandro Paredes fuera citado y se perdiera los compromisos decisivos del campeonato.
Sin embargo, según medios porteños, el volante xeneize permanecerá en el país, al igual que el resto de los jugadores que militan en la Liga Profesional. De esta manera, Scaloni mantendrá su postura de no alterar las competencias locales en momentos de definición.
En la gira anterior por Estados Unidos, el propio entrenador ya había anticipado que priorizaría el calendario de los clubes argentinos y evitaría convocatorias que generaran conflictos de fechas. Pese a algunas versiones que indicaban lo contrario, finalmente ni Paredes u otros futbolistas locales como Marcos Acuña, Facundo Rivero o el arquero de Racing, Facundo Cambeses serán incluidos en la lista para esta ventana internacional.