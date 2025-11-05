Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Scaloni decidió no llamar a jugadores locales a la Selección argentina para la Fecha FIFA

De cara a la próxima Fecha FIFA, donde la Selección argentina jugará un amistoso con Angola, Lionel Scaloni decidió no llamar jugadores de la Liga local

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lionel Scaloni, comprensivo con la importancia de la definición de la Liga Profesional, no llevará a Angola jugadores del medio local para la próxima Fecha FIFA.

Con la idea de no dejar sin jugadores claves a los clubes de la Liga Profesional, en etapa de definicones, Lionel Scaloni, junto a su cuerpo técnico, informó que no hará convocatorias para jugadores del medio local, de cara al próximo compromiso del combinado nacional.

Scaloni, DT campeón del Mundo en Qatar 2022, no convocaría a los futbolistas del ámbito local para el próximo compromiso, en el que la Selección argentina disputará un amistoso en Fecha FIFA ante su par de Angola en la ciudad de Luanda, el próximo viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina). Este encuentro fomará parte de los festejos del 50° aniversario de la independencia angoleña.

El motivo de Lionel Scaloni para no convocar jugadores locales a la Selección argentina

La decisión llega en medio de un contexto particular, ya que la gira del seleccionado en la coincide con una semana clave para el fútbol argentino, marcada por el Superclásico entre Boca y River y la definición de la última fecha del Torneo Clausura, que determinará a los clasificados a los playoffs y las copas internacionales.

Durante los últimos días había crecido la preocupación en varios clubes, especialmente en Boca, ante la posibilidad de que Leandro Paredes fuera citado y se perdiera los compromisos decisivos del campeonato.

Sin embargo, según medios porteños, el volante xeneize permanecerá en el país, al igual que el resto de los jugadores que militan en la Liga Profesional. De esta manera, Scaloni mantendrá su postura de no alterar las competencias locales en momentos de definición.

En la gira anterior por Estados Unidos, el propio entrenador ya había anticipado que priorizaría el calendario de los clubes argentinos y evitaría convocatorias que generaran conflictos de fechas. Pese a algunas versiones que indicaban lo contrario, finalmente ni Paredes u otros futbolistas locales como Marcos Acuña, Facundo Rivero o el arquero de Racing, Facundo Cambeses serán incluidos en la lista para esta ventana internacional.

