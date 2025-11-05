Lionel Scaloni decidió no llamar a jugadores locales a la Selección argentina para la Fecha FIFA

Scaloni, DT campeón del Mundo en Qatar 2022, no convocaría a los futbolistas del ámbito local para el próximo compromiso, en el que la Selección argentina disputará un amistoso en Fecha FIFA ante su par de Angola en la ciudad de Luanda, el próximo viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina). Este encuentro fomará parte de los festejos del 50° aniversario de la independencia angoleña.

El motivo de Lionel Scaloni para no convocar jugadores locales a la Selección argentina

La decisión llega en medio de un contexto particular, ya que la gira del seleccionado en la coincide con una semana clave para el fútbol argentino, marcada por el Superclásico entre Boca y River y la definición de la última fecha del Torneo Clausura, que determinará a los clasificados a los playoffs y las copas internacionales.