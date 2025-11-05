Un tiburón le arrancó el brazo a un niño, lo recuperaron de su boca y se lo reimplantaron

niño atacado por tiburón 2 Al niño debieron reconstruirle el brazo tras el ataque del tiburón.

El milagro médico tras el ataque al tiburón

El tío del niño se lanzó sobre el tiburón, que aún tenía al niño aferrado. Agarró la cola del animal con ambas manos y tiró con toda su fuerza. En el primer intento, el tiburón se resistió, pero en el segundo, lo soltó y fue arrastrado hacia la orilla.

Un policía de Estados Unidos, alertado por los gritos, llegó armado y disparó al tiburón para inmovilizarlo. Con cuidado, abrieron las fauces del depredador y extrajeron el brazo mutilado, aún caliente y conectado a parte del hombro. Lo colocaron en una bolsa de hielo improvisada con nieve.

Mientras el niño, pálido y sin pulso aparente, había perdido casi toda su sangre. Su corazón se detuvo y entró en coma. Las personas presentes realizaron reanimación cardiopulmonar inmediata. Lo mantuvieron vivo hasta que un helicóptero lo trasladó a un hospital cercano.

niño atacado por tiburón 3 El niño atacado por el tiburón ya tiene 32 años.

El niño llegó sin presión arterial detectable ya que su cuerpo estaba drenado de sangre. Le transfundieron más de 20 unidades de sangre y plasma para estabilizarlo.

Luego siguieron 11 horas de cirugía donde reimplantaron el brazo utilizando injertos de venas safenas de su pierna sana. Repararon 3 venas principales antes que la arteria principal, priorizando el flujo venoso para evitar congestión.

Tras el ataque del tiburón y la cirugía, el niño pasó meses en rehabilitación. Regresó a casa en agosto de 2001, pero el daño cerebral lo dejó sin la posibilidad de hablar y con movilidad limitada. Pero con el tiempo progresó. Hoy, a los 32 años, vive en un hogar para adultos con necesidades especiales.