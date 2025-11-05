La sabiduría japonesa propone seis pasos para dejar atrás las frustraciones laborales y prepararse para recibir el éxito en el trabajo. El proceso está detallado en el libro de Fernando Niizawa, un descendiente de japoneses y experto en bienestar laboral.
Sabiduría japonesa: decile adiós a la frustración en el trabajo y dale la bienvenida al éxito
Un especialista en bienestar y clima laboral detalló cuáles son los pasos a seguir para avanzar laboralmente, según la sabiduría japonesa
Los cambiantes esquemas en el mundo del trabajo generan momentos de estres y la consiguiente frutración. Sin embargo, Niizawa en su libro "Ikigai, felicidad y sabiduría japonesa para transformar tu vida" detalla las seis herramientas para dejar atrás el burnout laboral.
Sabiduría japonesa: los seis pasos milenarios para evitar la frustración en el trabajo
Paso 1 y 2. Comprometerse con el trabajo y hacerlo con un objetivo (Ikigai + Gambatte). Por un lado, "Gambatte" significa "dar el máximo esfuerzo de uno mismo", pero esto también puede ser traducido al castellano argento como "dale que podés". Se puede usar tanto en lo personal como en lo laboral y hace énfasis en comprometerse en cada actividad sin importar su magnitud. Con respecto al "Ikigai" el autor explica que "no es un objetivo final, es descubrir eso que te mueve cada mañana y da coherencia a todo lo demás". Así, se puede descubrir un sentido a lo cotidiano, sin tener que hacer cambios drásticos para disfrutar una tarea pequeña.
Paso 3 y 4. Hay cosas que no dependen de uno y debemos aceptarlas (Wabi Sabi + Shikata ga nai). Cuando se busca la perfección (que es muy difícil de alcanzar), puede llegar la frustración. Por eso, el "wabisabi" puede enseñar a aceptar la imperfección y a no sufrir en los entornos donde se trabaje con mucha presión. En tanto, el concepto "Shikataganai" refiere a aceptar solamente lo que uno no puede cambiar y centrarse en lo positivo.
Paso 5 y 6. Convertir lo malo en lo bueno (Gaman + Kintsugi). "Gaman" quiere decir resiliencia, con la que se busca resistir y superar las trabas de forma serena y digna. Un claro ejemplo es el estudio llamado "Resiliencia y síndrome de Burnout en personal de salud de emergencias de hospitales de zona oeste del Gran Buenos Aires" de la Universidad Abierta Americana, el cual determinó que los médicos y enfermeros con más resiliencia eran quienes menos sufrían el "burnout". "Kintsugi", trata sobre una milenaria práctica japonesa que destaca las imperfecciones aceptando las propias fallas como parte de nuestra identidad.