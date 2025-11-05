Sabiduría japonesa: decile adiós a la frustración en el trabajo y dale la bienvenida al éxito

Los cambiantes esquemas en el mundo del trabajo generan momentos de estres y la consiguiente frutración. Sin embargo, Niizawa en su libro "Ikigai, felicidad y sabiduría japonesa para transformar tu vida" detalla las seis herramientas para dejar atrás el burnout laboral.

Sabiduría japonesa: los seis pasos milenarios para evitar la frustración en el trabajo

Paso 1 y 2. Comprometerse con el trabajo y hacerlo con un objetivo (Ikigai + Gambatte). Por un lado, "Gambatte" significa "dar el máximo esfuerzo de uno mismo", pero esto también puede ser traducido al castellano argento como "dale que podés". Se puede usar tanto en lo personal como en lo laboral y hace énfasis en comprometerse en cada actividad sin importar su magnitud. Con respecto al "Ikigai" el autor explica que "no es un objetivo final, es descubrir eso que te mueve cada mañana y da coherencia a todo lo demás". Así, se puede descubrir un sentido a lo cotidiano, sin tener que hacer cambios drásticos para disfrutar una tarea pequeña.