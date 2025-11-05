Cierra el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves por pronóstico de nevadas

paso cristo redentor paso a chile paso internacional.jpg El Paso Cristo Redentor se cerrará por seguridad ante posibles condiciones climáticas adversas.

Condiciones meteorológicas adversas

Según los informes meteorológicos, se espera un cambio en las condiciones del tiempo con posibles nevadas, ráfagas de viento y descenso de la temperatura en la zona del túnel internacional. Estas variables podrían afectar la visibilidad y generar acumulación de hielo en la calzada, lo que obliga a suspender el tránsito preventivamente.

Las autoridades aclararon que durante la jornada se evaluará la evolución del tiempo para determinar si es posible reabrir el paso en las próximas horas o si el cierre se extenderá.

Recomendaciones a los viajeros

Autoridades del paso recomendaron a quienes planean viajar hacia Chile o regresar a la Argentina verificar el estado del Paso Internacional antes de iniciar el trayecto. La información actualizada se publica en el sitio oficial del paso y en las cuentas de redes sociales de las fuerzas de seguridad.

El cierre del Cristo Redentor afecta tanto a vehículos particulares como a transportes de carga y pasajeros.