El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, permanecerá cerrado desde la tarde de este jueves 6 de noviembre debido a las malas condiciones meteorológicas en la alta montaña. Así lo informó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una reunión entre autoridades argentinas y chilenas.
Cierra el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves por pronóstico de nevadas
El túnel internacional estará habilitado hasta las 14, con cierre de barreras en Uspallata a las 12. Evaluarán la situación meteorológica para definir su reapertura
La medida se tomó ante los pronósticos de inestabilidad que no garantizan que se pueda transitar con seguridad.
El paso se mantendrá habilitado hasta las 14, pero con interrupción del tránsito en Uspallata a las 12, momento en el que se procederá al cierre de las barreras en el Área de Control Integrado (ACI).
Condiciones meteorológicas adversas
Según los informes meteorológicos, se espera un cambio en las condiciones del tiempo con posibles nevadas, ráfagas de viento y descenso de la temperatura en la zona del túnel internacional. Estas variables podrían afectar la visibilidad y generar acumulación de hielo en la calzada, lo que obliga a suspender el tránsito preventivamente.
Las autoridades aclararon que durante la jornada se evaluará la evolución del tiempo para determinar si es posible reabrir el paso en las próximas horas o si el cierre se extenderá.
Recomendaciones a los viajeros
Autoridades del paso recomendaron a quienes planean viajar hacia Chile o regresar a la Argentina verificar el estado del Paso Internacional antes de iniciar el trayecto. La información actualizada se publica en el sitio oficial del paso y en las cuentas de redes sociales de las fuerzas de seguridad.
El cierre del Cristo Redentor afecta tanto a vehículos particulares como a transportes de carga y pasajeros.