Un país de la región de América del Sur atraviesa una etapa decisiva en materia de conectividad y desarrollo territorial con una construcción vital. Las carreteras, como ejes de integración nacional, desempeñan un papel esencial en la dinamización económica, la reducción de desigualdades y la conexión entre las diversas regiones.
El país de América del Sur con una construcción con 136 kilómetros y 4 carriles que cambiará su economía
La construcción y modernización de la Nueva Carretera Central se ha convertido en uno de los proyectos más estratégicos de un país de América del Sur. Esta obra no solo busca mejorar la movilidad de la nación, sino también fortalecer la competitividad logística, impulsando el comercio, la industria y el turismo.
Según el Gobierno de Perú la Nueva Carretera Central (Fase 3), en Perú forma parte de un megaproyecto vial que unirá la capital peruana con la región central del país a través de un trazado moderno, seguro y de alta capacidad. Esta construcción en América del Sur reemplazará a la actual Carretera Central, históricamente saturada y peligrosa debido a su estrechez, curvas pronunciadas y constantes deslizamientos.
Con una longitud estimada de 136 kilómetros, esta nueva ruta en la región de América del Sur conectará la localidad de Ricardo Palma (Lima) con La Oroya (Junín), atravesando zonas andinas de compleja geografía mediante túneles, viaductos y tramos de doble calzada.
Cómo es esta nueva ruta de América del Sur
- Esta construcción está a cargo de la empresa Provías Nacional y se ejecuta bajo la dirección técnica de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) francesa Egis, con el acompañamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- La Fase 3, actualmente en desarrollo, comprende la ingeniería de detalle y el inicio de las obras principales, tras culminar los estudios preliminares y los procesos de expropiación de terrenos.
- Se prevé una inversión superior a los 11.500 millones de soles, convirtiéndola en una de las obras viales más ambiciosas de Perú
- La construcción de la Nueva Carretera Central contará con cuatro carriles, separador central, túneles de gran longitud, más de 90 puentes y un moderno sistema de seguridad vial. Su diseño está pensado para soportar tráfico pesado y condiciones climáticas adversas, garantizando una circulación más rápida y segura.
- Con este ruta se espera reducir de seis a aproximadamente dos horas y media el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya, lo que mejorará la eficiencia logística y reducirá los costos de transporte.