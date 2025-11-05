La construcción y modernización de la Nueva Carretera Central se ha convertido en uno de los proyectos más estratégicos de un país de América del Sur. Esta obra no solo busca mejorar la movilidad de la nación, sino también fortalecer la competitividad logística, impulsando el comercio, la industria y el turismo.

El país de América del Sur con una construcción con 136 kilómetros y 4 carriles que cambiará su economía

Según el Gobierno de Perú la Nueva Carretera Central (Fase 3), en Perú forma parte de un megaproyecto vial que unirá la capital peruana con la región central del país a través de un trazado moderno, seguro y de alta capacidad. Esta construcción en América del Sur reemplazará a la actual Carretera Central, históricamente saturada y peligrosa debido a su estrechez, curvas pronunciadas y constantes deslizamientos.