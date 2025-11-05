Descubrimiento de una rara especie de araña que se creía extinta desconcierta a los científicos

Por su parte, el otro de los científicos dejó las mismas sensaciones: "Este es uno de esos descubrimientos inolvidables. Encontrar una especie que se creía extinta desde hace 40 años es emocionante”.

Estos arácnidos se caracterizan por su agilidad al cazar, persiguiendo a sus presas por el suelo y lanzándose sobre ellas con destreza. Lo curioso es que, pese a que es de antaño, muchas de sus formas al cazar siguen siendo un misterio.

descubrimiento, araña Los científicos no pueden determinar la forma de cazar de esta araña.

La Aulonia albimana, como se denominó a esta especie, pertenece a la familia de las arañas lobo, de las que existen unas treinta y ocho especies en todo Reino Unido.

Los intentos fallidos de relocalización

El último registro de su presencia en la nación europea databa de 1985. Según The Guardian, el entorno donde fue redescubierta había sido restaurado con la colaboración de los ovinos mencionados.

Tras repetidos intentos fallidos de localizarla en sus antiguos hábitats, donde el entorno abierto se había perdido, la posibilidad de que la especie se hubiera sumado a la lista de extinciones del país parecía cada vez más probable.

Luego del descubrimiento, la intención de los especialistas es determinar el tamaño real de la población y las condiciones necesarias para que la araña pueda sobrevivir.