Las dos construcciones que mueven el comercio del mundo: si se bloquean aumentan los costos de todo

Con una longitud de aproximadamente 193 kilómetros, esta construcción es una de las rutas más transitadas del mundo, aproximadamente más de 20.000 buques cruzan por él cada año. Según la fundación Aquae representa un 12% del comercio internacional

Su importancia quedó en evidencia en 2021, cuando el encallamiento del buque Ever Given bloqueó el paso durante seis días y causó pérdidas estimadas en 9.000 millones de dólares diarios en el comercio del mundo. Ese incidente demostró cuán frágil puede ser el sistema logístico global frente a una interrupción imprevista.

La construcción en América Latina que es esencial para el comercio

Por su parte, el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, conecta el océano Atlántico con el Pacífico a través del istmo panameño. Esta construcción cuenta con cerca de 82 kilómetros de longitud, permite el paso de más de 13.000 embarcaciones al año, principalmente cargueros y buques portacontenedores que transportan mercancías entre América, Asia y Europa.

En 2016 esta construcción se amplió con un nuevo juego de esclusas, el proyecto conocido como “Tercer Juego de Esclusas", lo que permitió el tránsito de buques de mayor tamaño y fortaleció su rol estratégico. Sin embargo, en los últimos años el canal de Panamá ha enfrentado desafíos por la sequía derivada del cambio climático, que ha obligado a limitar el número de tránsitos diarios.