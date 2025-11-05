Garnacho está encendido: anotó un gol, pero Chelsea no pudo con el Qarabag en la Champions

El rendimiento del equipo blue fue muy malo en la etapa inicial, por ello el técnico Enzo Maresca hizo varios cambios en el entretiempo para así afrontar el complemento con otra actitud y mayor claridad ofensiva: ingresaron Enzo Fernández por Andrey Santos y Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens.

En un contragolpe el argentino picó por izquierda y quiso cruzar la pelota para Estevao, pero un defensor cerró con lo justo. El rebote le quedó al propio Garnacho, quien disparó de zurda y puso el empate a los 7 minutos del complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1986154000857649528&partner=&hide_thread=false GOL DE ALEJANDRO GARNACHO PARA CHELSEA EN CHAMPIONS.pic.twitter.com/eh1rycJBff — VSports Team (@VSportsTM) November 5, 2025

Garnacho anda bien en Chelsea

Es el segundo gol de Garnacho en nueve partidos con la camiseta del conjunto londinense. El anterior lo hizo hace apenas dos semanas en la caída 2-1 frente a Sunderland por la Premier League.

El atacante tiene un destacado nivel y se ilusiona con volver a ser parte de la Selección Argentina, más allá de que hoy la delantera parece estar bien cubierta con Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, además de los polifuncionales Nicolás González y Giuliano Simeone.

El conjunto inglés, que en la Premier League marcha séptimo con 17 puntos, será local el sábado 8 de noviembre frente al Wolverhampton, que está último con 2 unidades.