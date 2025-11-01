Inicio Ovación Enzo Fernández
Fútbol

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho le ganó al Tottenham del Cuti Romero

Chelsea, que tuvo a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, le ganó a Tottenham en condición de visitante

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Fernández completó los 90 minutos en el triunfo de Chelsea.

Enzo Fernández completó los 90 minutos en el triunfo de Chelsea.

En el marco de la décima fecha de la Premier League de Inglaterra Chelsea, que tuvo a Enzo Fernández y a Alejandro Garnacho como titulares, le ganó a domicilio al Tottenham de Cuti Romero, quien ingresó a disputar los últimos 30 minutos del encuentro.

Los Blues sumaron tres puntos importantes gracias al gol de João Pedro, con asistencia de Moises Caicedo, a los 34 minutos de la primera etapa. En la visita el campeón del mundo completó los 90 minutos, mientras que el ex Manchester United fue reemplazado a los 66'.

Chelsea
Chelsea le gan&oacute; a Tottenham en la d&eacute;cima fecha de la Premier League.

Chelsea le ganó a Tottenham en la décima fecha de la Premier League.

Chelsea le ganó a Tottenham por la Premier League

Chelsea, con Enzo Fernández de titular, se quedó con un triunfo clave por la mínima ante Tottenham, en uno de los duelos más atractivos de la décima fecha de la Premier League.

El equipo de Enzo Maresca se impuso por 1 a 0 gracias al gol de João Pedro a los 33 minutos del primer tiempo, tras una asistencia del mediocampista Moisés Caicedo, quien tras una presión alta recuperó en el área rival.

Los Spurs sintieron el golpe desde temprano, ya que tras la salida de Lucas Bergvall por una contusión a los siete minutos del primer tiempo, desarmó el esquema del técnico Thomas Frank, que recién en el complemento decidió incluir al Cuti Romero, recientemente recuperado de una lesión muscular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984683942646071539&partner=&hide_thread=false

Con esta victoria, Chelsea escaló al cuarto lugarsumando 17 unidades, mientras que el Tottenham se encuentra tercero con los mismos puntos que el equipo de Maresca, pero contando con una mejor diferencia de gol.

Arsenal sumó una nueva victoria por 2-0 ante el Burnley para sostener su liderazgo en la Premier League en el comienzo de la fecha.

El equipo de Mikel Arteta, con goles de Viktor Gyökeres y Declan Rice, dominó de principio a fin y volvió a mostrar la solidez y regularidad que lo mantienen como candidato al título.

Segundo se ubica Bournemouth, que este domingo visitará a Manchester City, quien marcha octavo en la Premier League (está fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales).

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas