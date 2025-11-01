El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho le ganó al Tottenham del Cuti Romero

El equipo de Enzo Maresca se impuso por 1 a 0 gracias al gol de João Pedro a los 33 minutos del primer tiempo, tras una asistencia del mediocampista Moisés Caicedo, quien tras una presión alta recuperó en el área rival.

Los Spurs sintieron el golpe desde temprano, ya que tras la salida de Lucas Bergvall por una contusión a los siete minutos del primer tiempo, desarmó el esquema del técnico Thomas Frank, que recién en el complemento decidió incluir al Cuti Romero, recientemente recuperado de una lesión muscular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984683942646071539&partner=&hide_thread=false ¡¡AHORA SÍ!! Tras una gran recuperación, Moi Caicedo dejó SOLO a Joao Pedro para el 1-0 de Chelsea sobre Tottenham en la #PREMIERxESPN.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HIuLVUKzM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Con esta victoria, Chelsea escaló al cuarto lugarsumando 17 unidades, mientras que el Tottenham se encuentra tercero con los mismos puntos que el equipo de Maresca, pero contando con una mejor diferencia de gol.

Arsenal sumó una nueva victoria por 2-0 ante el Burnley para sostener su liderazgo en la Premier League en el comienzo de la fecha.

El equipo de Mikel Arteta, con goles de Viktor Gyökeres y Declan Rice, dominó de principio a fin y volvió a mostrar la solidez y regularidad que lo mantienen como candidato al título.

Segundo se ubica Bournemouth, que este domingo visitará a Manchester City, quien marcha octavo en la Premier League (está fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales).