Las elegantes y coloridas plantas que rompen el suelo y jamás debes sembrar en el jardín

Bambú de la suerte

Más allá de caracterizarse por su elegancia y por las cualidades que le confiere el Feng Shui, el bambú de la suerte es una de las plantas que no se deben cultivar en el jardín. La explicación está centrada en que este ejemplar se extiende considerablemente por el suelo y sus raíces generan problemas, ya que son invasoras y duras. Si las cultivamos cerca del cemento, veremos cómo el piso se levanta en pocos meses.

Bambú de la suerte El bambú de la suerte solo debe crecer en maceta, jamás en el jardín.

Hiedra

Esta planta una de las enredaderas más codiciadas por la belleza de sus hojas. A pesar de esto, se trata de una especie invasora que puede causar daños estructurales si no controlamos su crecimiento. Los expertos señalan que los tallos se adhieren con fuerza tanto al ladrillo como al cemento.

hiedra Evitá tener una hiedra en el jardín.

Glicinia

Otra de las elegantes enredaderas que causan problemas en el jardín es la glicina. Esta planta crece velozmente y se aferra tanto al ladrillo como a la piedra, dañando la fachada del parque. Cuánto más rápido se desarrolla, mayor es el daño en el suelo. En consecuencia, más allá de la belleza de sus flores, debemos tener cuidado al cultivar este ejemplar.

glicina La glicina es una de las plantas que arrasa con cualquier estructura.

En este sentido, antes de sembrar cualquiera de estas tres plantas, deberás tener en cuenta el riesgo que conlleva, sabiendo que podrá dañar el suelo en el corto o largo plazo. Ante este problema, la única solución será quitar el ejemplar de raíz.