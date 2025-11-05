Se les prendió el foquito: no pagaba la cuota alimentaria y ordenaron que se la cobren con la factura de luz

Según informó el Ministerio Público de la Defensa, el caso surgió a raíz del incumplimiento crónico de la sentencia que obligaba al padre a realizar los pagos. Pese a no acreditar ingresos formales, en el expediente se constató que el hombre mantiene una actividad económica vinculada a una forrajería, lo que dificultaba la ejecución directa de la deuda por los canales habituales.

La Justicia aclaró que esta disposición se fundamenta en el principio del interés superior del niño y en el deber estatal de garantizar un nivel de vida adecuado para los niños, niñas y adolescentes.

Otra situación singular con respecto al pago de la cuota alimentaria se dio hace poco, cuando una mujer recibió por equivocación 100 veces más del valor de la cuota alimentaria y no quería devolver el dinero.

Mecanismo de retención y validez legal

El Ministerio Público de la Defensa respaldó la implementación de esta herramienta para garantizar la efectividad del cobro.

En la operatoria definida, CALF deberá depositar el monto retenido directamente en la cuenta judicial abierta a tal fin. Además, se resolvió que el importe de la cuota alimentaria será considerado parte de la deuda del servicio de luz, lo que habilita la cooperativa a tomar medidas como el eventual corte del suministro o la ejecución, en caso de incumplimiento.

El juez interviniente argumentó que la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria “pone en crisis la tutela judicial efectiva” y justifica el uso de todas las herramientas legales disponibles para garantizar los derechos de los menores.

En este contexto, la defensora pública civil N°5, Verónica Berzano, enfatizó que el incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria constituye una forma de violencia, y que "el derecho alimentario de los niños debe ser efectivizado con todas las herramientas disponibles”.