Cómo conseguir vuelos baratos en el CyberMonday

vuelos economicos Vuelos económicos desde Mendoza. Imagen: Latam.

Otra oportunidad es viajar a Santiago de Chile en diciembre 2025, enero, febrero, marzo o abril de 2026. El pasaje cuesta $181.1222 normalmente, en el CyberMonday puedes encontrar los vuelos con el 40% de descuento así que queda en $108.900.

Ingresando en la página de despegar.com, los viajeros pueden encontrar paquetes turísticos hacia diferentes destinos. Algunas de las promociones que ofrece son: pagar vuelos internacionales con tarjetas de credito hasta en tres cuotas sin interés, vuelos a Brasil con 15% de descuento con aerolíneas Gol para clientes de Santander. Además, ofrece vuelos nacionales con hasta 12 cuotas sin interés con Banco Nación, Santander, BBVA, ICBC.

cybermonday de despegar CyberMonday en despegar.com

En Despegar los viajeros encuentran ofertas exclusivas. Un paquete a Florianópolis que incluye vuelos directos ida y vuelta desde Buenos Aires a Florianópolis. Siete días y seis noches, desde el domingo 7 de diciembre hasta el sábado 13 de diciembre. El precio final por persona es de $416.793. También, hay un paquete a Buzios por siete días y seis noches, con vuelos y alojamiento por $490.812.

paquetes a brasil Paquetes económicos en Despegar

Ambas promociones son saliendo desde Buenos Aires, por lo que deberías pensar en sacar el vuelo o los pasajes en autobús desde Mendoza hacia Buenos Aires. Es la mejor opción para aprovechar los paquetes con descuentos del CyberMonday.