El mercado inmobiliario asiste a una transformación con la consolidación de una alternativa cada vez más exitosa: las casas contenedores. Se trata de soluciones habitacionales de construcción en seco que utiliza la robustez del acero para ofrecer soluciones residenciales y comerciales de entrega inmediata. Un buen ejemplo es la casa contenedor que venden en Mercado Libre por 11.800 dólares.
La casa contenedor que venden en Mercado Libre por 11.800 dólares
Las casas diseñadas en contenedores marítimos reciclados siguen ganando adeptos entre quienes buscan una solución habitacional
Esta tendencia a adquirir una casa contenedor responde a la creciente demanda de espacios funcionales sin los largos plazos y costos que implica la obra tradicional.
Estos módulos derivados de la reutilización de contenedores marítimos, son estructuras de acero que se distinguen por ser 100% personalizables. Prueba de ello es el diseño que se puede ver por dentro que, en muchos casos, hace olvidar que se trata de una casa de construcción en seco.
A pesar de su origen industrial, las casas contenedor están equipados con aislamiento térmico de última generación y terminaciones de alta calidad, asegurando confort y eficiencia energética.
Además su versatilidad les permite adaptarse a una amplia gama de usos, desde viviendas permanentes y oficinas modulares, hasta espacios de ocio como quinchos o unidades de alquiler temporario (Airbnb). El principal atractivo es que se entregan listos para usar, eliminando la fase de construcción tradicional.
Ventajas y desventajas de una casa contenedor
VENTAJAS
- Rapidez de ejecución. El tiempo de obra se reduce significativamente, permitiendo entregas en semanas en lugar de meses, ya que gran parte del trabajo se realiza fuera del sitio donde luego se emplazará la vivienda
- Sostenibilidad y reutilización. Utilizan estructuras de acero ya existentes (contenedores marítimos), promoviendo la reutilización y disminuyendo el impacto ambiental de la construcción.
- Movilidad y flexibilidad. Estas unidades son inherentemente transportables, facilitando su reubicación y permitiendo ampliaciones modulares sencillas a futuro.
- Resistencia estructural. El acero de los contenedores ofrece una robustez excepcional, diseñado para soportar cargas pesadas y condiciones climáticas extremas.
- Menor costo. Aunque el precio varía según el nivel de acabados, el coste inicial y los gastos de construcción suelen ser inferiores a los de una vivienda convencional.
DESVENTAJAS
Aislamiento térmico y acústico. El acero es un excelente conductor de temperatura y sonido, lo que exige una inversión considerable en sistemas de aislamiento de alta calidad para garantizar el confort interior.
Corrosión y mantenimiento. Al tratarse de estructuras metálicas, son propensas a la oxidación (corrosión), por lo que requieren un mantenimiento preventivo riguroso (tratamientos antióxido y pintura especializada).
Aspectos legales y normativos. En muchas jurisdicciones, las normativas y códigos de construcción no están completamente adaptados a este tipo de arquitectura modular, lo que puede complicar la obtención de permisos.