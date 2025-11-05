Godoy Cruz recibió una noticia importante para visitar a Atlético Tucumán

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 21.30 de visitante con Atlético Tucumán, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo de Omar Asad lucha por permanecer en la categoría y será una verdadera final ante los tucumanos, en el penúltimo capítulo de la fase regular del certamen.
El Tomba viene de igualar sin goles ante San Martín de San Juan, en el Feliciano Gambarte en el debut de Omar Asad. El Expreso este miércoles se entrenó en el predio de Coquimbito de cara al choque con el Decano. El Decano necesita lograr una victoria para asegurar su permanencia en la máxima categoría.
La buena noticia para el entrenador Omar Asad con vistas a este encuentro es que podrá contar con el Indio Fernández. El mediocampista cumplió la fecha de suspensión y estará a disposición del cuerpo técnico para jugar el domingo en el estadio Monumental José Fierro.
El entrenador comenzó a definir el once inicial para visitar a Atlético. El plantel viajará el próximo sábado a Tucumán.
El entrenador comenzó a definir el once inicial para visitar a Atlético. El plantel viajará el próximo sábado a Tucumán.
Sin margen de error llega el Expreso a estas dos últimas fechas. Luego el Tomba cerrará contra Riestra en el Gambarte, mientras que sus rivales más directos, Aldosivo y San Martín de San Juan deberán enfrentarse entre sí.
Embed - EL TOMBA VOLVIÓ AL TRIUNFO Y EL DECANO SE QUEDÓ SIN CHANCES | Godoy Cruz 1-0 Atl. Tucumán | RESUMEN
La última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Atlético Tucumán
La última vez que se enfrentaron el Bodeguero y el Decano, Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, por el Torneo Apertura. Agustín Auzmendi a los 36' del primer tiempo le dio el triunfo al Tomba, que era dirigido por Esteban Solari.
Fue el último partido que Godoy Cruz ganó de local y así logró su primer triunfo del 2025 en Mendoza. Tras el regreso al Gambarte el Tomba todavía no ha podido ganar.