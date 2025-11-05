Godoy Cruz recibió una noticia importante para visitar a Atlético Tucumán

El entrenador comenzó a definir el once inicial para visitar a Atlético. El plantel viajará el próximo sábado a Tucumán.

Practica de Godoy Cruz uno.- El Tomba se entrenó en Coquimbito de cara al choque con Atlético Tucumán. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Santino andino . El Chulu Andino está en plena acción. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Sin margen de error llega el Expreso a estas dos últimas fechas. Luego el Tomba cerrará contra Riestra en el Gambarte, mientras que sus rivales más directos, Aldosivo y San Martín de San Juan deberán enfrentarse entre sí.

La última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Atlético Tucumán

La última vez que se enfrentaron el Bodeguero y el Decano, Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, por el Torneo Apertura. Agustín Auzmendi a los 36' del primer tiempo le dio el triunfo al Tomba, que era dirigido por Esteban Solari.

Fue el último partido que Godoy Cruz ganó de local y así logró su primer triunfo del 2025 en Mendoza. Tras el regreso al Gambarte el Tomba todavía no ha podido ganar.