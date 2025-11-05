Cargados de ilusión, los hinchas de Independiente Rivadavia llegaron en multitud a Córdoba para la gran final de Copa Argentina

lepra hinchas 2 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Ya desde el comienzo de semana se había hecho sentir la fiebre Azul en suelo mendocino. Acampando en las puertas del club o viajando miles de kilómetros, los hinchas de Independiente Rivadavia fueron manifestando su expectativa para el encuentro ante Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina.

Uno de los hinchas que habló, desde el hotel Quinto Centenario, fue Tomás Barquero. Tato, quien actualmente trabaja con las redes sociales del club y también supo defender la camiseta del azul en Futsal contó cómo fue su ruta de viaje: “Llegamos al mediodía, unas diez horas en micro. Fue un viaje tranquilo”.

Con respecto a la espera de cara al inicio del partido, soltó: “Las expectativas son las de todo el pueblo leproso, queremos salir campeones. Hay mucha positividad en cuanto al plantel, los jugadores, hinchas y dirigentes. Totalmente positivos en que se nos dé”.

En cuanto a la palabra que muchos no quieren mencionar pero que Alfredo Berti soltó en la previa del viaje, sentenció: “La palabra campeón, si ya la nombró nuestro técnico es palabra santa. La semana ha sido tranquila, más que nervios es ansiedad de que llegue el momento. Estamos con toda la fe”.

Los fanáticos de Independiente Rivadavia en la Docta

Con la ilusión intacta, otro de los hinchas de la Lepra brindó su testimonio. Pablo Sarmiento, acompañado de su hijo Santino, alzó la voz: “Es el partido más importante de la historia. Para nosotros, los que venimos con Independiente desde chicos la ansiedad es impresionante. Fueron muchos años de estar en las malas, sabemos lo que es lucharla”.

“Hoy estar acá es lo que realmente nos merecemos porque hemos estado en las buenas y en las malas. El hincha de Independiente es así. Estoy emocionado y muy ansioso porque llegue esta noche”, sumó.

A la hora de mirar atrás y añorar el camino recorrido junto al club desde sus amores, cerró: “Voy a la cancha desde los cinco años con mi viejo, después con mis amigos y ahora con mi hijo. Son muchos recuerdos. Muchas canchas, muchos viajes. Momentos lindos y feos, pero siempre con Independiente".