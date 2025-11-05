La intimidad de los jugadores de Independiente Rivadavia antes de la gran final frente a Argentinos Juniors

jugadores independiente 3 El plantel de Independiente Rivadavia recibió a familiares y amigos antes de la final. Foto: Nicolás Ríos/UNO

En la antesala del duelo en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, los jugadores de Independiente Rivadavia aprovecharon el tiempo libre antes del almuerzo para compartir con sus familiares y amigos en un distendido momento en el Hotel Quinto Centenario.

jugadores independiente 4 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Luego de la histórica clasificación ante River en el Kempes, los futbolistas se instalaron nuevamente en Córdoba, una ciudad que ya es parte de la historia grande del club, a la espera del duelo que podría llevar a la institución a jugar la Copa Libertadores en el 2026.