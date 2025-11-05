La intimidad de los jugadores de Independiente Rivadavia antes de la gran final frente a Argentinos Juniors

Este miércoles, desde las 21.10, Independiente Rivadavia enfrentará a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina. Definido por el dirigente Agustín Vila como "el partido más importante de la historia del club", la Lepra buscará, ante el Bicho, la primera estrella en Primera División.
En la antesala del duelo en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, los jugadores de Independiente Rivadavia aprovecharon el tiempo libre antes del almuerzo para compartir con sus familiares y amigos en un distendido momento en el Hotel Quinto Centenario.
Luego de la histórica clasificación ante River en el Kempes, los futbolistas se instalaron nuevamente en Córdoba, una ciudad que ya es parte de la historia grande del club, a la espera del duelo que podría llevar a la institución a jugar la Copa Libertadores en el 2026.
Entradas agotadas para la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors
Desde el inicio de semana, cientos de simpatizantes de la Lepra se movilizaron para obtener su entrada y tener su lugar en la final de Copa Argentina.
Esta mañana el club informó que las localidades para la parcialidad de Independiente Rivadavia se agotaron en su totalidad. De esta manera, se estima que alrededor de 10 mil hinchas azules vivirán esta noche el vibrante encuentro.
El probable once de la Lepra
Todo indica que Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce serán los once titulares de la Lepra en la final.