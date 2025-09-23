Cuenta DNI activa los miércoles el ahorro sin tope con devolución en el acto en una gran cadena de supermercado

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Con la Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar un 10% sin tope de reintegro en Carrefour

El beneficio "Ahorrá en Carrefour" está disponible todos los miércoles y en todas sus sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 10%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Además, es acumulable con productos en oferta.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

con dinero en cuenta El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

carrefour en venta, supermercado.webp Con la billetera Cuenta DNI, los días miércoles tenés un 10% de descuento en Carrefour. Aplica en los formatos Carrefour Maxi, Carrefour Express y Carrefour Market.

La promoción es válida para todos los miércoles de septiembre y para compras realizadas a través de la funcionalidad "Pago Clave DNI" y/o QR de la aplicación Cuenta DNI en todos los locales del país de Carrefour, tanto los Maxi, Market, Express e Hiper, exceptuando el Digital.

Importantes aclaraciones del Banco Provincia

El Banco Provincia aclara que el descuenta se realizará en el momento de la compra, en el mismo instante en que se cobre al cliente por la línea de caja del establecimiento

aclara que el descuenta se realizará en el momento de la compra, en el mismo instante en que se cobre al cliente por la línea de caja del establecimiento Es para venta minorista, se excluyen de la promoción productos frescos como quesos y fiambres, pescadería fresca, frutas y verduras, panadería, carnicería, platos preparados

Es acumulable con productos en oferta y no es acumulable con otras promociones y descuentos vigentes

No aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante el pago con tarjeta de crédito VISA y/o MASTERCARD y/o VISA DÉBITO o transferencias a través de la aplicación

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: