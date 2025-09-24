Cambio en el feriado de octubre: la urgente definición de Javier Milei sobre el Día de la Raza

El gobierno de Javier Milei tomó dos decisiones claves que llevaron a cambiar el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza, en una determinación de vital importancia para los que quieran unos días de descanso o para viajar.
El gobierno de Javier Milei tomó dos decisiones claves que llevaron a cambiar el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza, en una determinación de vital importancia para los que quieran unos días de descanso o para viajar.
En primer lugar, hace semanas, Milei decidió que los feriados que cayeran domingo se pueden pasar al lunes posterior o al viernes anterior. Y en los últimos días, se decidió cuándo se considerará feriado el domingo 12 de octubre, Día de la Raza, y cuál será el fin de semana largo que se formará.
Todo comenzó con el feriado del 17 de agosto, por el aniversario de la muerte del General San Martín. Este año, esa fecha cayó domingo y no se movió. Ante esto, el Gobierno Nacional hizo una aclaración y explicó, a través del Boletín Oficial, que un feriado trasladable que cae domingo, puede moverse al viernes anterior o al lunes posterior.
No fue casualidad esa decisión de Javier Milei, ya que el 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, también cae domingo. Con la aclaración hecha sobre la Ley que regula los feriados, el Gobierno Nacional ya tomó la decisión sobre a qué fecha se traslada este día y cuánto se formará un fin de semana largo.
Según el calendario de feriados modificado, el feriado del domingo 12 de octubre se va a trasladar al viernes 10 de octubre. De esa manera, quedará un fin de semana largo de tres para millones de personas que no trabajan durante el fin de semana.