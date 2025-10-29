Netflix: la película estadounidense que arrasa con una historia de éxito mundial

Protagonizada por Armie Hammer y Dakota Johnson, esta película de Netflix tiene como protagonista al barman de un bar, quien se encuentra un celular en el lugar donde trabaja, luego de una pelea. Tras tomar la decisión de llevárselo a su casa, el problema cuando comienza a recibir llamadas estremecedoras en el teléfono.

Esta película de 2019 y de origen estadounidense, es una de esas entregas de drama y terror que no te dejan de despegarte el sillón y posiblemente no te dejen dormir en toda la noche.