Hay una película dramática de Netflix que se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios y reúne argumentos suficientes para entretener con una historia estremecedora. Se trata de Heridas, una imperdible joya del catálogo de series y películas.
Netflix: la película estadounidense que arrasa con una historia de éxito mundial
La consagrada película de Netflix, una de las mejores de los últimos tiempos entre todas las series y películas, arrasa con una trama impactante
Protagonizada por Armie Hammer y Dakota Johnson, esta película de Netflix tiene como protagonista al barman de un bar, quien se encuentra un celular en el lugar donde trabaja, luego de una pelea. Tras tomar la decisión de llevárselo a su casa, el problema cuando comienza a recibir llamadas estremecedoras en el teléfono.
Esta película de 2019 y de origen estadounidense, es una de esas entregas de drama y terror que no te dejan de despegarte el sillón y posiblemente no te dejen dormir en toda la noche.
Con una duración de 1 hora y 35 minutos, la película Heridas te dejará pensando por varias horas y cuenta con muy buena cantidad de reproducciones.
Llegó a la plataforma de Netflix en octubre de 2019 y los usuarios que la vieron, han plasmado muy buenas impresiones en los portales cinéfilos en la web.
Netflix: de qué trata la película Heridas
La trama de la película tiene en el centro de la escena a Will (Armie Hammer), un cantinero de Nueva Orleand al que comienzan a sucederle cosas muy raras, luego de llevarse a su casa un teléfono que alguien olvidó en su bar. Una serie de llamadas misteriosas hacen que la vida de Will termine dando un giro inesperado.
Reparto de Heridas, película de Netflix
- Armie Hammer (Will)
- Dakota Johnson (Carrie)
- Zazie Beetz (Alicia)
- Karl Glusman (Jeffrey)
- Brad William Henke (Eric)
- Jim Klock (Patrick)
- Luke Hawx (Marvin)
- Kerry Cahill (Rosie)
Tráiler de Heridas, película de Netflix
Dónde ver la película Heridas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Heridas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Wounds no está disponible en Netflix.
- España: la película Heridas se puede ver en Netflix.