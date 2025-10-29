A dos años del ascenso a la Primera División y a días de una final histórica: Independiente Rivadavia atado a la ilusión de siempre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1718776141190758690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718776141190758690%7Ctwgr%5Ed359752ac8349f9d7710fb324eed59a32879a0f3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fen-vivo-independiente-rivadavia-busca-el-ascenso-primera-division-almirante-brown-n1238416&partner=&hide_thread=false ¡LO LIQUIDÓ @CSIRoficial QUE SERÁ EL CAMPEÓN! Golazo de Victorio Ramis que la pinchó para poner el 2-0 definitivo de la Lepra Mendocina. Seguí el final del partido EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá: https://t.co/dI7z6HQ7wT#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/lDTS1aUfjO — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 29, 2023

Cómo formó Independiente Rivadavia ese 29 de octubre

Maximiliano Gagliardo; Mauro Maidana, Francisco Petrasso, Franco Romero, Juan Manuel Elordi y Luciano Abecasis; Jonás Aguirre, Ezequiel Ham y Maximiliano González; Alejo Distaulo y Alex Arce.

Independiente Rivadavia: a dos años de la gloria y a días de una nueva final pero en Primera División

Dos años transcurrieron para Independiente Rivadavia desde aquel mágico día. Mucho tuvo que atravesar la Lepra luego de aquella consagración. Su primer año en Primera División fue complicado de atravesar. Pasados los laureles, la Lepra tuvo que construirse nuevamente y trabajar su adaptación a la categoría a la que tanto le costó llegar.

Pasaron entrenadores, Rodolfo De Paoli y Martín Ciccotelo. Pasaron derrotas y sinsabores. Y, cuando Independiente Rivadavia comenzó a ver de reojo nuevamente el descenso, la dirigencia hizo la apuesta justa que el club necesitaba: llamó al héroe de los últimos tiempos y volvió a cambiar el curso de la historia. Así, Alfredo Berti volvió al club a mitad de temporada 2024 y logró lo que ya había cumplido en 2017, salvar a la Lepra de la zona roja.

futbol-apertura-independiente-defensa y justicia-alfredo berti.jpeg Alfredo Berti, el responsable de las buenas etapas de Independiente Rivadavia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Y, fortaleciendo ese lazo de amor con los hinchas, el entrenador se puso a trabajar a destajo junto a la dirigencia para que este 2025 fuera superlativo. En un resurgir futbolístico, Independiente Rivadavia comenzó a mostrar su tradicional chapa de guerrero y, con esta estirpe, jugó octavos de final del Torneo Apertura y se fue posicionando en las instancias definitorias de la Copa Argentina.

De esta manera, la Lepra logró llegar a jugar la semifinal ante River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (otra vez). Allí venció al Millonario por penales y alcanzó una marca histórica que en Mendoza nadie había logrado: llegar a la final de una copa y pelear por la primera estrella sobre el escudo. Además, con la chance de poder clasificarse por primera vez a una copa internacional: la Copa Libertadores.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-fabrizio sartori Fabrizio Sartori, de Independiente Rivadavia, luego de eliminar a River en Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El balance de Independiente Rivadavia en estos dos años es magistral, no solo por lo expresado en las últimas líneas sino también porque supo competirle a grandes como a Boca (empató 1 a 1 en el 2024 por la Liga Profesional), mismo River (lo eliminó en Copa Argentina 2025), Racing (le ganó 2 a 1 en el Apertura 2025), San Lorenzo (la ganó 1 a 0 en la Liga Profesional 2024) e Independiente (le jugó de igual a igual en Avellaneda en los octavos del Apertura pese a caer derrotado). Todos clubes icónicos de la Primera División del fútbol argentino.

Hoy, en el día de su aniversario de ascenso, la Lepra festeja y se ilusiona con coronar todo ese esfuerzo que está a solo 90 minutos, solo ese fragmento de tiempo lo separan de la gloria.