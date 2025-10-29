A dos años del ascenso a la Primera División y a días de una final histórica: Independiente Rivadavia atado a la ilusión de siempre

Aquel Independiente Rivadavia, que formó un grupo humano y de jugadores sin igual, con entusiasmo, sacrificio, trabajo y entrega logró el cometido que tanto había buscado. Un equipo que peleó hasta el final con Chacarita y Deportivo Maipú en la fase regular de la Primera Nacional para llegar a esa esperada final ante Almirante Brown en Córdoba. Siempre Córdoba... en el Mario Alberto Kempes...en octubre. Y ante 20 mil almas leprosas, voces que se desgarraron para alentar sin parar durante los 120 minutos que duró aquella gesta.
Un partido de guerreros, un partido que tuvo a Braian Sánchez y a Victorio Ramis como los autores de dos goles que con tinta indeleble se escribieron para siempre en la historia del club. Un grito mancomunado y las lágrimas del campeón para coronar un año lleno de esfuerzo y dedicación. "Si supiste sufrir" cantó alguna vez un relato. Así fue aquel 29 de octubre del 2023. Un 29 de octubre que quedará eternamente grabado en la retina del hincha de Independiente Rivadavia.
Cómo formó Independiente Rivadavia ese 29 de octubre
Maximiliano Gagliardo; Mauro Maidana, Francisco Petrasso, Franco Romero, Juan Manuel Elordi y Luciano Abecasis; Jonás Aguirre, Ezequiel Ham y Maximiliano González; Alejo Distaulo y Alex Arce.
Independiente Rivadavia: a dos años de la gloria y a días de una nueva final pero en Primera División
Dos años transcurrieron para Independiente Rivadavia desde aquel mágico día. Mucho tuvo que atravesar la Lepra luego de aquella consagración. Su primer año en Primera División fue complicado de atravesar. Pasados los laureles, la Lepra tuvo que construirse nuevamente y trabajar su adaptación a la categoría a la que tanto le costó llegar.
Pasaron entrenadores, Rodolfo De Paoli y Martín Ciccotelo. Pasaron derrotas y sinsabores. Y, cuando Independiente Rivadavia comenzó a ver de reojo nuevamente el descenso, la dirigencia hizo la apuesta justa que el club necesitaba: llamó al héroe de los últimos tiempos y volvió a cambiar el curso de la historia. Así, Alfredo Berti volvió al club a mitad de temporada 2024 y logró lo que ya había cumplido en 2017, salvar a la Lepra de la zona roja.
Y, fortaleciendo ese lazo de amor con los hinchas, el entrenador se puso a trabajar a destajo junto a la dirigencia para que este 2025 fuera superlativo. En un resurgir futbolístico, Independiente Rivadavia comenzó a mostrar su tradicional chapa de guerrero y, con esta estirpe, jugó octavos de final del Torneo Apertura y se fue posicionando en las instancias definitorias de la Copa Argentina.
De esta manera, la Lepra logró llegar a jugar la semifinal ante River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (otra vez). Allí venció al Millonario por penales y alcanzó una marca histórica que en Mendoza nadie había logrado: llegar a la final de una copa y pelear por la primera estrella sobre el escudo. Además, con la chance de poder clasificarse por primera vez a una copa internacional: la Copa Libertadores.
El balance de Independiente Rivadavia en estos dos años es magistral, no solo por lo expresado en las últimas líneas sino también porque supo competirle a grandes como a Boca (empató 1 a 1 en el 2024 por la Liga Profesional), mismo River (lo eliminó en Copa Argentina 2025), Racing (le ganó 2 a 1 en el Apertura 2025), San Lorenzo (la ganó 1 a 0 en la Liga Profesional 2024) e Independiente (le jugó de igual a igual en Avellaneda en los octavos del Apertura pese a caer derrotado). Todos clubes icónicos de la Primera División del fútbol argentino.
Hoy, en el día de su aniversario de ascenso, la Lepra festeja y se ilusiona con coronar todo ese esfuerzo que está a solo 90 minutos, solo ese fragmento de tiempo lo separan de la gloria.