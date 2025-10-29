Inicio Ovación Fútbol Nicolás Lamolina
¿Casualidad o causalidad?

La drástica decisión con Nicolás Lamolina tras expulsar al hijo de Chiqui Tapia en Barras Central vs. Boca

Nicolás Lamolina recibió una tajante noticia con respecto a la fecha 14 de la Liga Profesional luego de expulsar al hijo de Chiqui Tapia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nicolás Lamolina está en el ojo de la tormenta.

Nicolás Lamolina está en el ojo de la tormenta.

El lunes se enfrentaron Barracas Central y Boca en el partido aplazado correspondiente a la fecha 12 (reprogramado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo) y el partido tuvo de todo: un expulsado, golazos y una remontada. El encargado de impartir justicia fue Nicolás Lamolina, quien expulsó al hijo de Chiqui Tapia a los 13 minutos del primer tiempo.

Y cuando parecía que las polémicas del partido iban a quedar atrás, se dieron a conocer las designaciones que sentenciaron una dura decisión con el árbitro que le sacó dos tarjetas amarillas a Iván Tapia.

Nicolás Lamolina - Barracas - Boca
Nicol&aacute;s Lamolina expuls&oacute; al hijo de Chiquita Tapia a los 13 minutos del primer tiempo.

Nicolás Lamolina expulsó al hijo de Chiquita Tapia a los 13 minutos del primer tiempo.

La drástica decisión con Nicolás Lamolina

A los seis minutos del primer tiempo Iván Tapia (hijo del Chiqui y capitán de Barracas Central) tuvo un encontronazo con uno de los jugadores preferidos del presidente de la AFA: Leandro Paredes; el colegiado decidió sancionar a ambos con la tarjeta amarilla.

Embed

Para colmo, siete minutos después el hijo de Chiqui Tapia tiró una patada que, según las imágenes, no alcanzó a impactar en la pierna de Paredes, pero el mediocampista del Xeneize se tiró fulminado al piso. Por lo tanto, Lamolina sacó la segunda tarjeta amarilla para el capitán de Barracas Central y se fue expulsado cuando recién se jugaban los 13 minutos de la primera etapa; el VAR, donde estaba Silvio Trucco, no pudo manifestarse ya que se trató de una tarjeta amarilla y no de una roja directa.

Embed

Finalmente, Federico José Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, decidió que Nicolás Lamolina no tenga partidos en la fecha 14, sin embargo, quienes estuvieron en el VAR si fueron designados para continuar con sus funciones.

La bronca de Mariano Closs al conocerse la decisión con Nicolás Lamolina

El Mariano Closs realizó un descargo cuando se dieron a conocer las designaciones de la fecha 14 de la Liga Profesional y se mostró sorprendido al no encontrar a Nicolás Lamolina entre los seleccionados: "Lo limpiaron a Lamolina".

Mariano Closs
Mariano Closs habl&oacute; sobre la suspensi&oacute;n a Lamolina.

Mariano Closs habló sobre la suspensión a Lamolina.

Dirigió Barracas - Boca y no lo designaron ni para sacar un lateral. Dirigió Barracas - Boca y no lo designaron ni para sacar un lateral.

Embed

"¿Qué hice cuando no fue designado Lamolina? Dije: ¿quién fue el VAR de ese partido? Trucco (por Silvio), entonces revisé si Trucco estaba designado. Trucco va a ser VAR en River - Gimnasia", continuó analizando el periodista deportivo. Y agregó: "Lo limpiaron por haber sacado a Tapia".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas