La drástica decisión con Nicolás Lamolina tras expulsar al hijo de Chiqui Tapia en Barras Central vs. Boca

Embed © La amonestación a capitanes más pelotuda que vi en mi vida.



Para colmo a los 2 minutos expulsaron a Tapia, capitán de Barracas Central, por una falta inexistente a Paredes.

pic.twitter.com/1M2n1SjIFs — AMS (@AmsOficialsport) October 27, 2025

Para colmo, siete minutos después el hijo de Chiqui Tapia tiró una patada que, según las imágenes, no alcanzó a impactar en la pierna de Paredes, pero el mediocampista del Xeneize se tiró fulminado al piso. Por lo tanto, Lamolina sacó la segunda tarjeta amarilla para el capitán de Barracas Central y se fue expulsado cuando recién se jugaban los 13 minutos de la primera etapa; el VAR, donde estaba Silvio Trucco, no pudo manifestarse ya que se trató de una tarjeta amarilla y no de una roja directa.

Embed ¡ROJA PARA TAPIA!



Iván fue muy fuerte y se retiró expulsado en el duelo entre Barracas y Boca. ¿Cómo la viste?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/EQEr1o37rz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 27, 2025

Finalmente, Federico José Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, decidió que Nicolás Lamolina no tenga partidos en la fecha 14, sin embargo, quienes estuvieron en el VAR si fueron designados para continuar con sus funciones.

La bronca de Mariano Closs al conocerse la decisión con Nicolás Lamolina

El Mariano Closs realizó un descargo cuando se dieron a conocer las designaciones de la fecha 14 de la Liga Profesional y se mostró sorprendido al no encontrar a Nicolás Lamolina entre los seleccionados: "Lo limpiaron a Lamolina".

Mariano Closs Mariano Closs habló sobre la suspensión a Lamolina.

Dirigió Barracas - Boca y no lo designaron ni para sacar un lateral. Dirigió Barracas - Boca y no lo designaron ni para sacar un lateral.

Embed ESTO DE MARIANO CLOSS CONTRA CHIQUI TAPIA Y BARRACAS CENTRAL ES FANTÁSTICO



“Lamolina echó al hijo de Tapia y no lo designaron ni para sacar un lateral. No limpian a Merlos y Lobo Medina pero oh casualidad limpiaron a Lamolina tras echarle uno a Barracas. El mensaje es claro” pic.twitter.com/qUMGzMWxcX — SpiderCARP (@SpiderCarp23) October 29, 2025

"¿Qué hice cuando no fue designado Lamolina? Dije: ¿quién fue el VAR de ese partido? Trucco (por Silvio), entonces revisé si Trucco estaba designado. Trucco va a ser VAR en River - Gimnasia", continuó analizando el periodista deportivo. Y agregó: "Lo limpiaron por haber sacado a Tapia".