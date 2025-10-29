Estos son los 5 gustos de helados que más piden los argentinos

Estos son los 5 gustos de helados más pedidos por los argentinos

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón

El ranking confirma la vigencia de los sabores tradicionales, pero también evidencia la capacidad de los consumidores argentinos para adoptar nuevas tendencias. La preferencia por el pistacho responde a una demanda cada vez más sofisticada y a la búsqueda de experiencias innovadoras.

helados3 El top five. Entre los helados más pedidos la lista la encabezan el dulce de leche granizado y chocolate con almendras.

Diego Colaneri, campeón de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2024, explicó que “el helado artesanal argentino tiene una fuerte influencia de la inmigración italiana, lo que ha dejado un legado en la forma de producir y consumir helado artesanal. Los argentinos lo disfrutan en reuniones familiares y celebraciones, convirtiéndolo en una parte muy importante de la vida social y en momentos de felicidad”.

En tanto, Mariana Paradisi, especialista en helados veganos, afirmó que “este año, el pistacho fue un auge. Argentina, con sus corrientes migratorias, fue muy influenciada por las costumbres europeas, especialmente por Italia, lo que resultó en una gran presencia de la gastronomía italiana, especialmente el helado".

Pablo Paoli, maestro heladero en Mar del Plata, explicó que “hoy está muy pedido el pistacho, así que creamos un sabor de mousse de limón con crema de pistacho y un chocolate italiano con pistachos”. Paoli remarcó “desde hace un tiempo, el helado pasó a ser el postre preferido en todo el año y no algo de estación. Gracias a eso, creció la variedad de sabores y combinaciones especiales".

Fuente: infobae.com