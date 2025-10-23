Inicio Ovación Fútbol Conference League
Golazo de chilena de Panichelli, el delantero que River ignoró y la rompe en el fútbol europeo

Joaquín Panichelli pasó sin pena ni gloria por River y marcó un golazo de chilena en la Conference League para ratificar su gran momento en el fútbol europeo.

Por UNO
Joaquín Panichelli, el goleador que pasó sin pena ni gloria por las inferiores de River, marcó un golazo de chilena en la Conference League y ratificó su gran momento en el fútbol europeo.

El cordobés de 23 años fue suplente en el Racing de Estrasburgo, pero ingresó y marcó de chilena el gol del empate 1 a 1 ante el Jagiellonia Biaystok de Polonia.

panichelli 4
Joaquín Panichelli hizo su primer gol en la Conference League.

El delantero de moda en Europa estuvo en River entre febrero del 2020 y enero del 2023 cuando sin haber podido debutar en Primera del conjunto millonario se fue al Alavés de España, luego fue cedido al Mirandés donde hizo 21 goles y le llegó la chance de ir a su actual club.

En el Racing de Estrasburgo acumula 8 goles en 11 partidos oficiales y su mejor partido fue ante el PSG donde marcó un doblete.

Los números de Joaquín Panichelli en la temporada

  • Jugó 11 partidos
  • Hizo 8 goles
  • Acumuló 744 minutos de juego
  • Sumó 31 remates y 17 fueron al arco
  • Un gol cada 93'
  • 3 goles en los últimos 5 partidos

