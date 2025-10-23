Golazo de chilena de Panichelli, el delantero que River ignoró y la rompe en el fútbol europeo

El cordobés de 23 años fue suplente en el Racing de Estrasburgo, pero ingresó y marcó de chilena el gol del empate 1 a 1 ante el Jagiellonia Biaystok de Polonia.

panichelli 4 Joaquín Panichelli hizo su primer gol en la Conference League.

El delantero de moda en Europa estuvo en River entre febrero del 2020 y enero del 2023 cuando sin haber podido debutar en Primera del conjunto millonario se fue al Alavés de España, luego fue cedido al Mirandés donde hizo 21 goles y le llegó la chance de ir a su actual club.