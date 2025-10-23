Golazo de chilena de Panichelli, el delantero que River ignoró y la rompe en el fútbol europeo

Joaquín Panichelli, el goleador que pasó sin pena ni gloria por las inferiores de River, marcó un golazo de chilena en la Conference League y ratificó su gran momento en el fútbol europeo.
El cordobés de 23 años fue suplente en el Racing de Estrasburgo, pero ingresó y marcó de chilena el gol del empate 1 a 1 ante el Jagiellonia Biaystok de Polonia.
El delantero de moda en Europa estuvo en River entre febrero del 2020 y enero del 2023 cuando sin haber podido debutar en Primera del conjunto millonario se fue al Alavés de España, luego fue cedido al Mirandés donde hizo 21 goles y le llegó la chance de ir a su actual club.
En el Racing de Estrasburgo acumula 8 goles en 11 partidos oficiales y su mejor partido fue ante el PSG donde marcó un doblete.