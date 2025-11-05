Este miércoles se sabrá a cuál de los cuatro colegios de la UNCuyo ingresarán los aspirantes

Cómo es el proceso de asignación de bancos

Desde la UNCuyo explicaron que la asignación de bancos se realiza cruzando los datos de los promedios obtenidos y de los lugares solicitados por los alumnos, quienes colocaron cinco opciones en el momento de rendir –escuela y modalidad-

Una vez que se publiquen las listas y los chicos sepan a qué escuela y modalidad ingresaron, deben ir a la escuela y aceptar el banco que les tocó, ya que si no se considera rechazada la vacante.

Colegios de la UNCuyo con exámenes de ingreso - alumnos - estudiantes - escuelas secundarias Después de rendir el ingreso a los colegios secundarios de la UNCuyo, comenzó la etapa de asignación de bancos. Foto: Gentileza UNCuyo.

Qué requisitos son necesarios para la matriculación

Una vez obtenido el banco, se debe asistir a la escuela con la documentación requerida, que es la siguiente:

Partida de nacimiento actualizada

Dos fotos tipo carnet

Certificado de alumno regular de la escuela en la que está cursando 7° grado.

Original y copia del DNI

Y el resto, será información que soliciten en cada uno de los colegios en los que se inscriban.

En cuanto a los lugares de publicación de la información, esta podrá consultarte en la página de la UNCuyo, en el minisitio que se denomina "Ingreso a escuelas"

Además, podrá recurrirse a las páginas de los colegios de la UNCuyo: Colegio Universitario Central (CUC), Departamento de Aplicación Docente (DAD), Magisterio y Martín Zapata.

La matriculación se debe realizar desde el 6 al 11 de noviembre, de 8.30 a 17.

Mientras tanto, el 14 de noviembre se dará a conocer el segundo listado de ingresantes, a partir de las 12 y la matriculación será el 17 y 18 de noviembre, de 8.30 a 17.

En cuanto al sorteo de turnos del DAD, este se realizará el 13 de diciembre, desde las 9.30 en forma presencial.