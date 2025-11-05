Este miércoles 5 de noviembre a las 11, los alumnos que rindieron para ingresar a los Colegios de la UNCuyo van a saber en dónde tendrán cursarán la secundaria.
Este miércoles se sabrá a cuál de los cuatro colegios de la UNCuyo ingresarán los aspirantes
Los resultados se publicarán en la página de la UNCuyo y en las de cada colegio. La asignación de bancos ya se realizó en la escuela de Agronomía y el Liceo Agrícola
La asignación de bancos se realiza según el puntaje obtenido y los colegios y modalidades por las que optaron los estudiantes.
Este mismo proceso ya se realizó en los colegios técnicos Liceo Agrícola y Escuela de Agronomía de General Alvear. En este caso se publicaron dos listas, una el 27 y otra el 30 de octubre, ya que en la primera instancia no se presentaron todos los alumnos a ocupar los bancos.
Cómo es el proceso de asignación de bancos
Desde la UNCuyo explicaron que la asignación de bancos se realiza cruzando los datos de los promedios obtenidos y de los lugares solicitados por los alumnos, quienes colocaron cinco opciones en el momento de rendir –escuela y modalidad-
Una vez que se publiquen las listas y los chicos sepan a qué escuela y modalidad ingresaron, deben ir a la escuela y aceptar el banco que les tocó, ya que si no se considera rechazada la vacante.
Qué requisitos son necesarios para la matriculación
Una vez obtenido el banco, se debe asistir a la escuela con la documentación requerida, que es la siguiente:
- Partida de nacimiento actualizada
- Dos fotos tipo carnet
- Certificado de alumno regular de la escuela en la que está cursando 7° grado.
- Original y copia del DNI
Y el resto, será información que soliciten en cada uno de los colegios en los que se inscriban.
En cuanto a los lugares de publicación de la información, esta podrá consultarte en la página de la UNCuyo, en el minisitio que se denomina "Ingreso a escuelas"
Además, podrá recurrirse a las páginas de los colegios de la UNCuyo: Colegio Universitario Central (CUC), Departamento de Aplicación Docente (DAD), Magisterio y Martín Zapata.
La matriculación se debe realizar desde el 6 al 11 de noviembre, de 8.30 a 17.
Mientras tanto, el 14 de noviembre se dará a conocer el segundo listado de ingresantes, a partir de las 12 y la matriculación será el 17 y 18 de noviembre, de 8.30 a 17.
En cuanto al sorteo de turnos del DAD, este se realizará el 13 de diciembre, desde las 9.30 en forma presencial.