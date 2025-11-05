Existe un árbol que desafía la lógica de la naturaleza. Este es conocido como doble de Casorzo ( Bialbero di Casorzo) no se trata de una especie híbrida, ni de un árbol que haya sido modificado, son dos árboles distintos que crecen juntos, uno sobre otro. Siendo un caso único en el planeta Tierra.
La existencia de este árbol es un ejemplo raro de cómo la vida vegetal puede adaptarse y encontrar caminos inesperados para sostenerse y coexistir. Este ejemplar se ha convertido en símbolo de curiosidad botánica y en un testimonio vivo de resiliencia y armonía entre especies de la naturaleza.
El único árbol del planeta Tierra que crece sobre otro: es un dos por uno
En la tranquila región de Piamonte, al norte de Italia, se alza el árbol doble de Casorzo. El mismo está compuesto por un árbol inferior, una morera negra (Morus nigra), que sirve de base y soporte natural. Sus raíces profundas y su tronco robusto le permiten mantenerse firme durante décadas.
En cuanto el árbol superior, se trata de una cereza silvestre (Prunus cerasus), que germinó en algún hueco o fisura de la morera, posiblemente gracias a una semilla depositada por un ave. Con el tiempo, sus raíces encontraron el suelo y el árbol creció sobre el tronco de la morera, desarrollando su propia copa.
Lo extraordinario de este fenómeno de la naturaleza es que ambos árboles están sanos y activos: la morera sigue sosteniendo al cerezo sin colapsar, mientras que el cerezo alcanza la luz solar y el espacio necesario para desarrollarse.
¿Cómo es este árbol único de la naturaleza?
- Localización: entre los municipios de Casorzo y Grana, provincia de Asti, Piamonte, Italia, junto a la carretera provincial SP38.
- Raridad: el crecimiento de un árbol adulto sobre otro adulto es extremadamente inusual; normalmente, las epífitas permanecen pequeñas y dependen de su árbol huésped.
- Ecosistema: no es parasitario, ambos árboles conviven sin dañar al otro, demostrando un equilibrio natural sorprendente.
- Atractivo visual: el contraste entre la corteza oscura y robusta de la morera y la copa más ligera y verde del cerezo crea un efecto visual insólito y poético.
- Origen probable: semilla de cereza depositada por un ave en la copa de la morera, germinación y desarrollo de raíces hasta alcanzar el suelo.