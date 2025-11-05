La existencia de este árbol es un ejemplo raro de cómo la vida vegetal puede adaptarse y encontrar caminos inesperados para sostenerse y coexistir. Este ejemplar se ha convertido en símbolo de curiosidad botánica y en un testimonio vivo de resiliencia y armonía entre especies de la naturaleza.

El único árbol del planeta Tierra que crece sobre otro: es un dos por uno

En la tranquila región de Piamonte, al norte de Italia, se alza el árbol doble de Casorzo. El mismo está compuesto por un árbol inferior, una morera negra (Morus nigra), que sirve de base y soporte natural. Sus raíces profundas y su tronco robusto le permiten mantenerse firme durante décadas.