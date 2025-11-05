El gol de Alex Arce para Independiente Rivadavia: así fue la conquista del paraguayo ante Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.
El paraguayo Alex Arce abrió la cuenta para Independiente Rivadavia, con un verdadero golazo ante Argentinos Juniors, en la final de la Copa Argentina
Tan solo a los 9 minutos del primer tiempo, la Lepra llegó a la apertura del marcador. Luego de un centro desde la derecha, fue nada menos que el paraguayo Alex Arce quien conectó un cabezazo ante una débil salida de Sergio Romero.