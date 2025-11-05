Galería de fotos: las postales de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la finalísima

Los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutan de la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors de este míércoles en el estadio de Instituto de Córdoba.
Los seguidores azules desde muy temprano colmaron las inmediaciones del Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto. Se los veía enfervorizados, ansiosos, felices y con el entusiasmo brotándoles de entre los poros.
Es la primera vez que el Azul del Parque llega a esta instancia de la Copa Argentina. Si el equipo dirigido por Alfredo Berti le gana al Bicho, el fútbol mendocino obtendría un título inédito en su historia.
Familias enteras con el escudo de la Lepra en el pecho le dieron vida a esta previa en un momento histórico del club, que viene de eliminar por penales al mismísimo River de Gallardo.
Fue una verdadera fiesta leprosa, con redoblantes, bengalas y todo el color de una finalísima con todas las letras. Los Azules dijeron presente en esa provincia, pisando fuerte.