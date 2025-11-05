Galería de fotos: las postales de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la finalísima

Los seguidores azules desde muy temprano colmaron las inmediaciones del Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto. Se los veía enfervorizados, ansiosos, felices y con el entusiasmo brotándoles de entre los poros.

hinchas-independiente-rivadavia-2 Los hinchas azules viven un momento histórico. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Es la primera vez que el Azul del Parque llega a esta instancia de la Copa Argentina. Si el equipo dirigido por Alfredo Berti le gana al Bicho, el fútbol mendocino obtendría un título inédito en su historia.