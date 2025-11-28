Mar de ajó: por qué la playa argentina lleva ese nombre, cuál es el origen y su historia

mar de ajó (1) Mar de Ajó es otro encantador balneario de nuestra Costa Atlántica, cercano a San Bernardo.

Mar de Ajó: por qué lleva ese nombre, cuál es el origen y su historia

El nombre Mar de Ajó tiene raíces históricas que se remontan al período colonial, cuando pobladores originarios que colaboraron con la expedición del Hernando Arias de Saavedra en 1580 se referían a una ría de la zona con la palabra Ajó. Esa voz significa “barro blando” o “barro blanco” y aludía al fondo fangoso del río o ría, que dificultaba el tránsito a pie, por ser inestable.

De esa “Ría Ajó” se derivó el nombre “Rincón de Ajó” para los terrenos circundantes, y con el tiempo, cuando el balneario comenzó a formarse, adoptó la denominación “Mar de Ajó”. Aunque también se debe a la abundancia de ajos silvestres en la región.

En 1839, durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, se creó el antiguo Partido de Ajó, que abarcaba una amplia franja costera. Con el tiempo este territorio cambió, pero el legado del nombre Ajó persistió.

mar de ajó (2) Es conocido por su ambiente familiar y sus playas extensas y tranquilas, lo que lo convierte en un lugar ideal para relajarse y disfrutar del mar.

En 1933, el empresario italiano Fulvio Plácido Springolo, junto a los propietarios de las tierras Isaías Ramos Mejía y Rafael Cobo, promovió el loteo de esas tierras para convertirlas en un balneario. El loteo recibió en un primer momento el nombre “La Margarita”. En abril de 1935 se solicitó oficialmente cambiar el nombre a Mar de Ajó.

Características de esta playa