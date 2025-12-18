Fueron a visitar a su abuelo de 89 años al geriátrico y lo encontraron fracturado

Fueron a visitar a su abuelo de 89 años al geriátrico y lo encontraron golpeado y fracturado. Los familiares denunciaron que fue una de las empleadas. El feroz episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la residencia.
Un abuelo de 89 años sufrió un episodio de violencia en la ciudad de Mar del Plata, luego de que una de las cuidadoras del geriátrico en el que vivía le diera una brutal golpiza.
Karen, una de las nietas de Héctor y dio detalles de cómo se enteró la familia de lo que había pasado. “Le pedimos los videos de las cámaras a la dueña del lugar y al principio se negó. Pero después nos lo mostró y se ve clarito que no le dio un cachetazo como ella dijo, sino que le pegó un montón de piñas en la cara”, contó la joven.
La nieta de la víctima reclamó que la acusada, identificada como Rosa, podría haber calmado a su abuelo de otras formas sin tener que acudir a la violencia. “Ella es la directiva del lugar, no debería haber hecho eso”, sumó.
La joven reveló que en ese geriátrico también vivía su abuela, de 84 años, por lo cual la familia tomó la decisión de retirar a ambos de la institución por miedo a que les pase algo así otra vez.
“Ahora ellos están bien, ya los sacamos de ahí y ahora están en otro lugar, así que esperemos que estén mejor. Nosotros queremos que se haga justicia, que les cierren el geriátrico a esta señora y que le saquen el título que tenga. Que nunca más la dejen tener a un abuelo a cargo”, concluyó de manera contundente.
Abuelo golpeado en el geriátrico: así fue el brutal ataque
Las nietas de Héctor se enteraron de la situación cuando fueron a visitarlo y lo encontraron lastimado.
El feroz episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la residencia, donde quedó grabado el momento en que una de las cuidadoras lo maltrataba. Ella argumentó que lo hizo porque él “tuvo un brote psicótico y no quería tomar la medicación”.
El hombre padece de alzhéimer y tiene pérdida de visión y auditiva. Sus nietas notaron que tenía golpes en el rostro y una fractura en la muñeca derecha.
Según la denuncia, le pegaron en repetidas ocasiones, hasta dejarlo con múltiples lesiones. Si bien las jóvenes pidieron un control médico para revisarlo, el geriátrico se negó.
Más tarde, un médico confirmó las fracturas que tenía Héctor y la familia presentó una denuncia contra la institución.
Fuente: tn.com.ar