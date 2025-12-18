Fueron a visitar a su abuelo de 89 años al geriátrico y lo encontraron fracturado

La nieta de la víctima reclamó que la acusada, identificada como Rosa, podría haber calmado a su abuelo de otras formas sin tener que acudir a la violencia. “Ella es la directiva del lugar, no debería haber hecho eso”, sumó.

La joven reveló que en ese geriátrico también vivía su abuela, de 84 años, por lo cual la familia tomó la decisión de retirar a ambos de la institución por miedo a que les pase algo así otra vez.

“Ahora ellos están bien, ya los sacamos de ahí y ahora están en otro lugar, así que esperemos que estén mejor. Nosotros queremos que se haga justicia, que les cierren el geriátrico a esta señora y que le saquen el título que tenga. Que nunca más la dejen tener a un abuelo a cargo”, concluyó de manera contundente.

Abuelo golpeado en el geriátrico: así fue el brutal ataque

Las nietas de Héctor se enteraron de la situación cuando fueron a visitarlo y lo encontraron lastimado.

abuelo3 Mar del Plata. Un abuelo de 89 años fue brutalmente golpeado por una de las cuidadoras del lugar.

El feroz episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la residencia, donde quedó grabado el momento en que una de las cuidadoras lo maltrataba. Ella argumentó que lo hizo porque él “tuvo un brote psicótico y no quería tomar la medicación”.

El hombre padece de alzhéimer y tiene pérdida de visión y auditiva. Sus nietas notaron que tenía golpes en el rostro y una fractura en la muñeca derecha.

Según la denuncia, le pegaron en repetidas ocasiones, hasta dejarlo con múltiples lesiones. Si bien las jóvenes pidieron un control médico para revisarlo, el geriátrico se negó.

Más tarde, un médico confirmó las fracturas que tenía Héctor y la familia presentó una denuncia contra la institución.

