Diseño de un cuarto de lavado pequeño y funcional sin perder estilo

Muebles básicos para maximizar funcionalidad

Los muebles deben ser compactos, verticales y multifuncionales. Opciones clave:

Gabinetes altos para aprovechar la altura.

Un mueble cerrado para detergentes y productos de limpieza.

Cestas extraíbles para separar ropa.

Una pequeña encimera para doblar o clasificar prendas.

lavado arquitectura freepik (1) Los estantes abiertos funcionan si se mantiene el orden visual. Freepik

Iluminación que amplía y mejora el espacio

La luz blanca y uniforme facilita las tareas y hace que el cuarto de lavado se vea más amplio. Si hay ventana, la luz natural es ideal. Si no, las luces LED en el techo y la iluminación puntual bajo repisas o gabinetes aportan claridad y sensación de limpieza.

Colores que agrandan visualmente un cuarto de lavado pequeño

Los tonos claros —blanco, beige, gris suave— reflejan la luz y amplían el espacio. Para sumar personalidad sin saturar, funcionan bien:

Pasteles suaves.

Madera clara.

Contrastes sutiles (blanco + negro, gris + metálicos).

Los colores claros son esenciales en propuestas modernas que buscan frescura y amplitud.

Plantas ideales según el feng shui

Las plantas equilibran la energía y aportan frescura incluso en espacios pequeños. Las más adecuadas:

Potus.

Sansevieria.

Helechos.

lavado arquitectura freepik (3) Las plantas equilibran la energía y aportan frescura incluso en espacios pequeños. Freepik

Resisten humedad y poca luz. Ubicarlas en repisas o esquinas transforma el ambiente y suma un toque decorativo natural.

¿Cuánto debe medir un cuarto de lavado pequeño?

El mínimo recomendado es 1.5 m x 1.5 m, suficiente para una lavadora y un área de maniobra. Si el espacio es menor, se puede adaptar con soluciones verticales o integrarlo en la cocina, baño o clóset. Lo importante es que sea funcional, cómodo y bien organizado.

Dónde ubicar un cuarto de lavado en la casa

Lo ideal es colocarlo cerca de donde se genera la ropa sucia: recámaras o baños. También debe tener buena ventilación y acceso a agua y desagüe. En casas pequeñas, puede integrarse en un pasillo, patio, clóset o rincón desaprovechado, usando puertas corredizas para mantener la estética del hogar.

Un cuarto de lavado pequeño puede ser tan funcional y estético como cualquier otro espacio del hogar. Con decisiones inteligentes de arquitectura, diseño y decoración, es posible crear un ambiente práctico, ordenado y agradable que facilite las tareas diarias y aporte armonía al conjunto de la casa.