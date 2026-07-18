Las teclas de la computadora o celular no están en orden alfabético y esta es la razón

Todo comienza cuando en las máquinas de escribir, cada tecla era un brazo metálico que golpeaba literalmente el papel. Entonces, cuando dos brazos cercanos se movían al mismo tiempo, podían chocar o quedar trabados.

El diseño de este teclado cambió varias veces y, a comienzos de la década de 1870, tomó una forma similar a la del QWERTY (diseño actual) y en 1874 se lanzó al mercado.

El Qwerty fue creado para disminuir la velocidad de los tipógrafos.

Por este accionar al momento de escribir, las letras se redistribuyeron para separar ciertas combinaciones frecuentes y reducir los atascos. Además, se cree que el orden también pudo modificarse según las necesidades de los operadores de telégrafo, que debían transcribir mensajes en código Morse.

Con el avance de la tecnología, cuando las computadoras y los celulares reemplazaron a las máquinas de escribir, muchas personas ya conocían la ubicación de las letras y mantener ese diseño evitó enseñar un sistema completamente nuevo y facilitó la transición hacia los equipos electrónicos más modernos.

Si bien aparecieron alternativas y otras adaptaciones, ninguno de esos diseños logró desplazar al modelo dominante debido a su conocimiento y comodidad.