El teclado es esas teclas que están presentes en computadoras, teléfonos y otros dispositivos, pero su diseño parece desafiar toda lógica de orden. Pues en vez de comenzar con A, B y C, la primera fila de letras arranca con Q, W, E, R, T e Y. ¿Te has preguntado por qué razón?
Las teclas de la computadora o celular no están en orden alfabético y esta es la razón
El teclado de cualquier computadora y celular tiene teclas en un orden no alfabético y un diseño curioso. ¿Sabías por qué? Te lo contamos
No se trata de una disposición actual ni inventada, sino que se trata de un diseño heredado de las primeras máquinas de escribir, donde, si bien algunas utilizaban un orden alfabético, sus mecanismos obligaron a probar combinaciones diferentes hasta llegar al modelo actual.
¿Por qué las teclas del teclado no están en orden alfabético?
El teclado es un objeto cotidiano de uso mundial presente principalmente en computadoras y celulares. Lo usamos para trabajar, mandar mensajes, escribir mails, cartas y estudiar. Sin embargo, como pocas personas ponen en duda la curiosa configuración del teclado que golpean todos los días con sus dedos, te lo vamos a contar.
Todo comienza cuando en las máquinas de escribir, cada tecla era un brazo metálico que golpeaba literalmente el papel. Entonces, cuando dos brazos cercanos se movían al mismo tiempo, podían chocar o quedar trabados.
El diseño de este teclado cambió varias veces y, a comienzos de la década de 1870, tomó una forma similar a la del QWERTY (diseño actual) y en 1874 se lanzó al mercado.
Por este accionar al momento de escribir, las letras se redistribuyeron para separar ciertas combinaciones frecuentes y reducir los atascos. Además, se cree que el orden también pudo modificarse según las necesidades de los operadores de telégrafo, que debían transcribir mensajes en código Morse.
Con el avance de la tecnología, cuando las computadoras y los celulares reemplazaron a las máquinas de escribir, muchas personas ya conocían la ubicación de las letras y mantener ese diseño evitó enseñar un sistema completamente nuevo y facilitó la transición hacia los equipos electrónicos más modernos.
Si bien aparecieron alternativas y otras adaptaciones, ninguno de esos diseños logró desplazar al modelo dominante debido a su conocimiento y comodidad.